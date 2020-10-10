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مختصّون يحذّرون: تناول القهوة "على معدة فارغة" خطر.. تجنّبوه

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مختصّون يحذّرون: تناول القهوة "على معدة فارغة" خطر.. تجنّبوه مختصّون يحذّرون: تناول القهوة "على معدة فارغة" خطر.. تجنّبوه
دراسة على 29 متطوعاً تتعلق بمستويات الأنسولين والتمثيل الغذائي

مختصّون يحذّرون: تناول القهوة

كشف مختصّون من جامعة باث البريطانية، أن شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للجسم.

وذكرت مجلة Focus.de، أن مجموعة من المختصّين في هذه الجامعة، درست نتائج تحليل الدم لـ 29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق.

وتبيّن لهم -بحسب اليوم-، أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

بعد الاستيقاظ من النوم، تمّ إعطاء المشاركين قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية.. في المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.

ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرا سلباً في مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة.

ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ.

يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سيقلل من المخاطر الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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