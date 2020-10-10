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لبنان.. انفجاران جديدان وسقوط عدد من الضحايا

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لبنان.. انفجاران جديدان وسقوط عدد من الضحايا لبنان.. انفجاران جديدان وسقوط عدد من الضحايا
الأول وقع في الأشرفية.. والآخر بمنطقة الطريق الجديدة

لبنان.. انفجاران جديدان وسقوط عدد من الضحايا

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن انفجارًا وقع في منطقة الأشرفية في ضواحي بيروت، داخل أحد المطاعم المقفلة.

وبحسب وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلًا عن السلطات في المنطقة، فإن الحادث وقع جراء انفجار قارورة غاز كانت متواجدة في أحد المطاعم.

ووقع انفجار في منطقة الأشرفية في الساعة السابعة والثلث صباحًا داخل أحد المطاعم المقفلة على درج اللعازرية، جراء انفجار قارورة غاز.

هذا وقد كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، عن نتيجة الانفجار الحاصل قائلًا: تم نقل جثة من داخل مكان انفجار قارورة الغاز في الأشرفية وإصابة شخصين من المارّة بجروح طفيفة.

واندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.

وأفاد "كتانة" بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الجمعة، في انفجار خزان لمادة المازوت في منطقة طريق الجديدة، أحد أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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