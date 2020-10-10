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ماسك طبيعي لتبيض الوجه

ماسك طبيعي لتبيض الوجه هل بشرتك ملطخة هل تأمل في توحيد لون وجهك إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة أو كانت لديك أسباب خاصة بك فإن استخدام قناع الوجه يمكن أن يساعدك هناك عدة طرق لعمل قناع قد يساعد في تفتيح بشرتك أو تفتيحها أو حتى تفتيح لونها لون البشرة ليس بأي حال من الأحوال مقياسًا للجمال ولكن بمجرد أن تكون في العشرينات من العمر ستدرك أن بشرتك ليست كما كانت من قبل.

يبدأ التصبغ والبقع الداكنة والعيوب في الظهور وتبدو وكأنها موجودة لتبقى في مثل هذه الحالات كلما أسرعت في اتخاذ إجراء كان ذلك أفضل بعد هل أنت من هؤلاء الأشخاص الذين تلطخ وجههم وتريد تبييضه بأسرع ما يمكن حسنًا لقد وصلت إلى المكان الصحيح لأنك ستجد طريقة لتبييض وجهك في 3 أيام.

ماسك طبيعي لتبيض الوجه

يعيش الكثير من الناس وخاصة النساء في البحث عن الأساليب التي تساعدهم على تحسين جميع جوانب أجسامهم وخاصة تلك الخاصة بالوجه يبحثون أيضًا عن طرق للتخلص من تلك البقع القبيحة وغير العادية التي تظهر بشكل شائع على الوجه بسبب مسببات الأمراض المختلفة في بعض الأحيان التعرض للشمس والتغيرات التي تحدث في الهرمونات وغيرها من التأثيرات الملوثة التي تظهر على الوجه بقع مزعجة تجعل لون البشرة داكنًا مما يجعل إخفاء الكثير منها صعبًا بعض الشيء.

ماسك طبيعي لتبيض الوجه بالعسل الابيض

العسل مبيض رائع للبشرة السبب يتم إنتاجه عن طريق مجموعة من المواد النباتية ونشاط الإنزيم والبكتيريا ضع كل هذه العناصر معًا وستحصل على مكون قوي للعناية بالبشرة للعسل فوائد عديدة لبشرتك لعلاج حب الشباب وكذلك أمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية والأكزيما يعمل العسل الخام عن طريق موازنة البكتيريا الموجودة على بشرتك مما يجعله علاج فعال لحب الشباب أثبتت دراسة أجريت أن العسل يمكن أن يحسن بكتيريا الجلد 100 مرة.

يزيد العسل أيضًا من شفاء خلايا الجلد ويقلل الالتهاب هذا يجعلها رائعة لعلاج الأكزيما ثبت أن بعض درجات العسل فعالة جدًا في عملية الشفاء ويستخدمه الأطباء الآن في عياداتهم فائدة أخرى هي أنه يمكن أن يقشر بشرتك بشكل طبيعي مما يمنح بشرتك توهجًا صحيًا كيفية تفتيح البشرة بالعسل خطوة بخطوة

قبل البدء من المهم استخدام العسل غير المبستر فقط والسبب هو أن البكتيريا الصحية تساعد في علاج الالتهاب والاحمرار وتنشيط جهاز المناعة إذا كنت تعاني من مرض جلدي يمكنك وضع العسل على المناطق المصابة أو وضعه على وجهك باستخدام قناع الوجه إليك بالضبط ما يجب فعله:

امزج العسل الخام مع القرفة النقية لعمل عجينة سخني الخليط قليلاً.

قم بإجراء اختبار رقعة عن طريق وضع الخليط على ذراعك من المهم القيام بذلك للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي تجاه الخليط.

ضعي الخليط على أي مناطق تريد علاجها أو ضعي الخليط على وجهك باستخدام قناع الوجه.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة 10 دقائق

باستخدام الماء الدافئ اشطف المزيج وجفف بشرتك برفق.

استخدام العسل لتقشير بشرتك

نظف وجهك.

اخلطي العسل غير المبستر مع الماء النقي لتخفيف العسل قليلاً

ضعي العسل على وجهك.

انتظر لمدة 10 دقائق.

اشطف المزيج.

كيفية تنظيف الوجه

ثم حتى تتمكن من تبييض بشرة وجهك في 3 أيام سأقدم لك معرفة بعض العلاجات المنزلية التي ستساعدك على تبييض وجهك في الوقت الذي تريده لكن يجب أن تفهم أنه صعب بعض الشيء لكن من الممكن تحقيقه سطع وجهك في ثلاثة أيام لتبييض وجهك في 3 أيام فقط والتخلص من البقع أو الألوان المزعجة التي تلحق الضرر بمظهر وجهك.

اتبعي تعليمات وخطوات العلاجات المنزلية التي ستحصلين على النتائج التي تريدينها لتطبيق هذه العلاجات يفضل عمل تنظيف جيد على وجهك باستخدام صابون ويفضل أن يكون محايداً وإزالته بكمية كبيرة من الماء ثم تجفيف باقي الرطوبة بمنشفة ناعمة تكون جاهزة فقط لاستخدام الوجه.

ماسك طبيعي لتبيض الوجه بالليمون والبيض

يساعد الليمون على تبييض الوجه بفضل خصائصه القابضة والبيض لمساهماته الكبيرة من العناصر الغذائية الأساسية يطبق هذا العلاج فقط في أوقات الليل لمحتوى الليمون الموجود به.

المكونات :

بيضة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

لعمل القناع يجب الحصول على بياض البيض ووضعه في وعاء يمكنك خفقه حتى يصل إلى نقطة الثلج ثم يجب إضافة عصير نصف ليمونة والاستمرار في الخفق حتى يختلط مع البيضة جهز الماسكريل الخطوة التالية التي يجب عليك تقديمها هي تطبيقه على الوجه الذي يغطيه بالكامل يجب تركه لمدة 30 دقيقة ويمكنك إزالته بكمية كافية من الماء.

ماسك طبيعي لتبيض الوجه بالبطاطس

هذا علاج آخر يفضل استخدامه أثناء الليل حتى لا تسبب أشعة الشمس المزيد من البقع الداكنة على وجهك.

المكونات :

3 بطاطس

1 كوب ماء.

التجهيز

بشكل أساسي يجب تقشير البطاطس الثلاث وغسلها جيدًا ثم تقطيعها إلى شرائح ليست رفيعة جدًا ووضعها في وعاء بمجرد تقطيع البطاطس ستأخذ كمية معينة وسوف تسيلها بنصف كوب من الماء حتى تصنع نوعًا من الكريمة أولًا عليك أن تضع على وجهك شرائح البطاطس الأخرى التي كانت في الحاوية لمدة 5 أو 10 دقائق ثم يجب إزالتها وباستخدام قطعة قطن تشرع في وضع الكريم الذي صنعته مع بقية البطاطس هذا يجب أن تتركه يعمل لمدة 20 دقيقة ثم يزيله بالكثير من الماء.

ماسك طبيعي لتبيض الوجه بالحليب واللوز

إن الحليب السائل واللوز لهما وظيفة فعالة للغاية وهي التبييض بسرعة نظرًا لمحتوى العناصر الغذائية والفيتامينات التي تمتلكها ستتمكن من تحقيق ما تريد ولكن من أجل ذلك ستحتاج إلى بعض المكونات.

المكونات :

3 حبات لوز

1 كوب حليب سائل

التجهيز

ضعي اللوز الثلاثة داخل الحليب يجب أن تتأكدي من تغطية اللوز جيدًا بحيث تظل منقوعة طوال الليل حتى اليوم التالي بمجرد انتهاء الليل سيتعين عليك إزالة اللوز من الحليب لمعالجتها مع هذه اللوز ستصنع كريمًا ولهذا عليك سحقها قدر الإمكان ثم إضافتها إلى وعاء وإضافتها الحليب لتشكيل الكريمة عندما يكون لديك الكريم يمكنك وضعه على وجهك لمدة 25 دقيقة ثم يمكنك إزالته بالماء الدافئ يتم تطبيق هذا القناع مرتين في اليوم لمدة 3 أيام.

باستخدام هذه الطرق البسيطة يمكنك جعل وجهك مبيضًا في ثلاثة أيام فقط مما يجعلك تبدو بشرة مثالية تمامًا ورطبة للغاية لا تنتظر حتى أخبرك ، ابدأ الآن في ممارسة هذه العلاجات حتى تتمكن من الحصول على وجه جميل في 3 أيام فقط. ديليس طبيعي

أفضل المنتجات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح الوجه

الحليب الصافي

الحليب البودر

عصير البرتقال

دقيق الشوفان

ويكون وقت التحضير لمدة دقيقتين ووقت العلاج يكون لمدة خمسة عشر دقيقة وتكوم من مرة إلي مرتين في الاسبوع الواحد وطريقة التحضير تكون هي: