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بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة

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بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة
تتوقف على تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح

بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة

قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد .

وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".

وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".

وبحسب اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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