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علاج تجاعيد البشرة

علاج تجاعيد البشرة تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع خاصة في أجزاء الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس مثل الوجه والعنق واليدين والساعدين بالنسبة لمعظم التجاعيد تظهر التجاعيد بين سن 40 و 50 حيث يفقد الجلد الترطيب والسمك تلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة قد تكون التجاعيد أيضًا ناتجة جزئيًا عن التدخين واتباع نظام غذائي غير متوازن.

علاج تجاعيد البشرة

يمكن أن تقلل كريمات البشرة التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الريتينويدات المشتقة من فيتامين أ ومضادات الأكسدة وبروتين يسمى الكولاجين التجاعيد الدقيقة وحتى نسيج ولون البشرة لذلك قبل أن تبحث عن علاج طبي قد ترغب في تجربة العلاجات المنزلية والتي ثبت علميًا أن بعضها يحسن مظهر التجاعيد.

علاج تجاعيد البشرة بالصبار

الصبار له خصائص علاجية عديدة تشير دراسة أجريت إلى أن تناول مكمل جل الصبار يوميًا قلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد في 90 يومًا فقط في دراسة أخرى وجد العلماء أن تطبيق هلام الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والجلد الرطب.

علاج تجاعيد البشرة بالموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد يوصي الخبراء بتطبيق معجون الموز على الجلد: اهرس ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة ضعي طبقة رقيقة من معجون الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

غالبًا ما يشار إلى الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة باسم الأطعمة الفائقة هناك العديد من الأطعمة الخارقة التي يبدو أنها تمنع التجاعيد وتعزز الصحة العامة وجد العلماء الذين ألقوا نظرة على الأنظمة الغذائية لكبار السن من الرجال والنساء الهولنديين أن هؤلاء الرجال الذين لديهم عادات غذائية صحية لديهم تجاعيد أقل في نفس الدراسة كان لدى النساء اللواتي تناولن المزيد من الفاكهة تجاعيد أقل من أولئك الذين تناولوا المزيد من اللحوم والأطعمة السريعة.

أطعمة تساعد في تقليل ظهور التجاعيد

الخرشوف

الأفوكادو

بذور الشيا

قرفة

بياض البيض

زنجبيل

ميسو

دقيق الشوفان

سمك السالمون

السردين

البطاطا الحلوة

طماطم

عين الجمل

بياض البيض

في حين أن بياض البيض قد يساهم في تحسن بسيط في مظهر الجلد فإن الغشاء الرقيق الذي يفصل البياض عن القشرة يكون أكثر فعالية في إحدى الدراسات أدى استخدام كريم مصنوع من غشاء البيض إلى انخفاض كبير في عمق التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين مما يجعل الجلد أكثر نعومة وتمددًا يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من البيض تجنب استخدامه لعلاج تجاعيدهم.

علاج تجاعيد البشرة بالزيوت الأساسية

قد يساعد تطبيق كميات صغيرة من الزيوت العطرية الممزوجة بزيت ناقل على التجاعيد في تقليلها غالبًا ما يتم وضع الزيوت العطرية في تركيبات معينة تشفي الجلد دون أن تسبب تهيجًا طالما أنها مخففة بزيت ناقل بعض الزيوت العطرية التي قد تساعد في تحسين مظهر التجاعيد عند استخدامها في تركيبات مختلفة مع مادة حاملة تشمل:

أرغان

بذور الجزر

كلاري حكيم

البخور

الجيرانيوم

بذور العنب

الجوجوبا

الخزامى

زهر البرتقال

رمان

الوردة

إكليل الجبل

خشب الصندل

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الزيوت الأساسية شديدة التركيز قبل استخدام الزيت العطري قم بإجراء اختبار رقعة ضع كمية صغيرة على الجزء الداخلي من معصمك وانتظر 24 ساعة تجنب استخدامه إذا كنت تعاني من احمرار أو حرقان أو لاذع استخدم دائمًا زيتًا ناقلًا عند تطبيق الزيوت الأساسية.

علاج تجاعيد البشرة بالتدليك

يلجأ الكثير من الناس إلى التدليك لمنع وتقليل ظهور التجاعيد وجد الباحثون أن استخدام جهاز تدليك الوجه يمكن أن يساعد في منع التجاعيد عن طريق زيادة البروتينات التي تحافظ على نعومة الجلد يقول الخبراء إن تدليك الوجه اليومي لمدة ثلاث إلى خمس دقائق باستخدام أصابعك يمكن أن يعطي نفس التأثيرات على الجلد يمكن أن يقلل أيضًا من الإجهاد الذي يمكن أن يؤدي إلى التجاعيد أيضًا تقدم العديد من المنتجعات الصحية وصالونات التدليك علاجات تدليك الوجه. في المنزل يمكنك تدليك وجهك عن طريق الضغط بقوة بأصابعك على جانبي وجهك وتحريكهما في حركات دائرية.

علاج تجاعيد البشرة بزيت الزيتون

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك زيت الزيتون قد يحمي البشرة من ظهور المزيد من التجاعيد يحتوي زيت الزيتون ومشتقاته مثل السيقان والأوراق على مركبات يمكنها زيادة مستويات الكولاجين في الجلد في دراسة أجريت كان الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة للتجاعيد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم والألبان والزبدة.

ووجد الباحثون أيضًا أن الخضروات مثل البروكلي والطماطم والبقوليات مثل العدس والفاصوليا قد يكون لها تأثير وقائي مماثل ضد التجاعيد يمكن أن تكون كل هذه الأطعمة جزءًا من نظام غذائي صحي لذلك من الآمن لمعظم الناس تناولها لكن كن حذرًا واقرأ الملصقات إذا كان لديك أي حساسية تجاه الطعام.

تناول فيتامين سي الموضعي

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في الجلد يمكن العثور عليها بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات مثل ثمر الورد والفلفل الحار والجوافة واللفت يمكن أن يساعد تطبيق هلام موضعي يحتوي على فيتامين سي في تحسين مظهر التجاعيد وغيرها من علامات أضرار أشعة الشمس على الجلد في دراسة صغيرة واحدة قام 10 أشخاص بوضع هلام فيتامين سي على جانب واحد من وجههم وهلام لا يحتوي على مكونات إضافية على الجانب الآخر.

أظهر جميع الأشخاص في الدراسة تجاعيد أقل وعلامات أضرار أشعة الشمس على جانب وجوههم المعالجة بفيتامين سي جل. يعمل جل فيتامين سي على ترطيب الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهاب.

علاج تجاعيد البشرة الفيتامينات

مثل الفيتامينات المعادن هي مغذيات دقيقة توجد في الأطعمة التي تتناولها والتي يحتاجها جسمك بكميات صغيرة تساعد المعادن الموجودة في الجلد على ترشيح ضوء الشمس وتعزيز الشفاء ومنع الضرر الزنك والسيلينيوم معدنان مهمان بشكل خاص لصحة الجلد.

استخدام كريم موضعي يحتوي على الزنك والسيلينيوم يمكن أن يمنع بعض الأشعة فوق البنفسجية مما يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس التي تسبب التجاعيد قد توفر المكملات الغذائية التي تحتوي على السيلينيوم نفس التأثيرات الوقائية ومع ذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا فمن المحتمل أن تحصل على ما يكفي من الزنك والسيلينيوم يمكن العثور على الزنك في:

المحار

فاصوليا

لوز

دقيق الشوفان

بازيلاء

جبنه

تشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات أعلى من السيلينيوم ما يلي:

بذور زهرة عباد الشمس

زبادي

سبانخ

دقيق الشوفان

موز

تناول الكثير من الزنك والسيلينيوم يمكن أن يضر بصحتك لذا تحدث إلى الطبيب قبل إضافة المكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي.

علاج تجاعيد البشرة البروبيوتيك والزبادي

تشير الأبحاث إلى أن تناول البروبيوتيك بانتظام مثل تلك الموجودة في الزبادي أو التي تباع كمكملات قد يقلل من ظهور التجاعيد ويعزز صحة الجلد بشكل عام في دراسة أجريت على الحيوانات طورت الفئران الأكبر سنًا التي تم تغذيتها بالزبادي بروبيوتيك جلدًا وفراءًا أكثر صحة من الفئران التي لم تكن كذلك في الدراسات البشرية لاحظ الباحثون أن تطبيق البروبيوتيك على الجلد يساعد في جعله أقوى ضد الضغوطات مثل ضوء الشمس.