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علاج الشعر الخشن

علاج الشعر الخشن عندما تصبح الأمور صعبة على شعرنا فإننا عادة ما نمسك بفرشاة لكسر أي سلوك معقد ولكن ليست كل الفرشاة متساوية عندما يحتاج شعرك إلى قوة تنعيم فائقة ستحتاج إلى فرشاة من شعيرات الخنزير لترويض خصلات الشعر الجامحة هذا النوع من الفرشاة مثالي لإبراز الملمس الطبيعي لشعرك وتنعيم أي تشابك أو عقد مع توفير لمعان لامع على خصلات شعرك.

علاج الشعر الخشن

تقول ميشيل كليفلاند مصففة شعر المشاهير ومالكة صالون هير أديكت في نيوجيرسي تعتبر الفرشاة ذات الشعر الخشن الطبيعي مفضلة شخصيًا بالنسبة لي إنها رائعة جدًا لأي نوع شعر تقريبًا نوع الشعر الوحيد الذي لا توصي به باستخدام هذا النوع من الفرشاة سيكون الشعر ملفوفًا ومشدودًا سوف يوسعون الشكل ويخلقون كرة ضخمة مجعدة كما تقول.

إذا كنت مستعدًا للتحكم في علاج الشعر الخشن خصلات شعرك للأبد فقم بإلقاء نظرة على فرش الشعر ذات الشعر الخشن المفضل لدينا للحصول على شعر ناعم كالحرير دون أي مشاكل على الرغم مما قد تكون سمعته لا يعني الشعر الخشن أنه من الصعب التحكم في شعرك في الواقع الشعر الخشن هو في الحقيقة مجرد طريقة لوصف خيوط الشعر التي تكون أكثر كثافة وأوسع من معظم أنواع الشعر الأخرى.

كيفية معرفة الشعر الخشن

كثير من الناس مهيئون وراثيًا للحصول على شعر خشن الشعر الخشن هو ببساطة نسيج طبيعي تشترك فيه العديد من الأعراق ويحب الكثير من الناس الحصول عليه عندما يتعلق الأمر بالشعر يعرّف المصممون وأطباء الجلد عادة الشعر الخشن على أنه محيط أكثر سمكًا من أنواع الشعر الأخرى هذا لا يعني أن شعرك خشن أو صعب التحكم فيه.

عندما تأخذ خصلة من الشعر الخشن ولفها بين أصابعك يمكنك أن تشعر بسمكها عادة ما يكون ملمسًا ويبدو أعرض من قطعة من خيط الخياطة مع الشعر الناعم تكون الخصلة أرق بكثير ويصعب الشعور بها بين أصابعك إذا لم يكن شعرك دائمًا خشنًا بشكل طبيعي فهناك بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في جعل نسيج شعرك أكثر خشونة.

أسباب وجود الشعر الخشن

الأدوية الموصوفة مثل الستيرويدات وأدوية نمو الشعر مثل المينوكسيديل

خلل هرموني

بعض أمراض الغدة الدرقية

كيف يختلف الشعر الخشن عن الشعر الكثيف

غالبًا ما يكون هناك الكثير من الالتباس حول ما يمكن اعتباره شعرًا خشنًا وما يمكن اعتباره شعرًا كثيفًا يشير الشعر الكثيف إلى كثافة بصيلات الشعر في فروة رأسك بمعنى آخر إذا كان شعرك كثيفًا فسيكون لديك المزيد من بصيلات الشعر في فروة رأسك مما يعني أن شعرك على رأسك أكثر من بعض الأشخاص الآخرين الشعر الخشن من ناحية أخرى يعني أن جذع الشعرة الفردي له محيط أوسع وأكبر ويشعر بمزيد من الجاذبية بين أصابعك.

نصائح للعناية بالشعر الخشن

إن معرفة كيفية العناية بشعرك الخشن قد يسهل التحكم فيه والتصفيف قد تساعد الأنواع الصحيحة من العلاجات أيضًا في إضافة الجسم واللمعان إلى خيوطك السميكة هنا وفقًا لخبراء العناية بالشعر هناك ثماني طرق لتعزيز صحة شعرك الخشن وإمكانية التحكم فيه.

علاج الشعر الخشن باستخدام كريمات التكييف

يمكن أن تساعد كريمات وأمصال التكييف على استقامة شعرك واستعادة شكله الطبيعي بالإضافة إلى ذلك يمكن للعديد من كريمات التهدئة أن تحمي الشعر الخشن من ظهور علامات التلف عن طريق غرس الشعر بالسيليكون والبروتينات يمكن أن تضيف الأمصال لمعانًا ووزنًا للشعر الخشن الجامح الذي لا يريد الثبات يحتوي مصل بول ميتشل سوبر سكيني على سيليكونات خفيفة الوزن قد تساعد على تنعيم الشعر وتنعيمه وإضفاء اللمعان عليه.

علاج الشعر الخشن بتجنب الكحوليات

يعد الكحول مكونًا أساسيًا في العديد من منتجات الشعر وخاصة بخاخات الشعر والمواد الهلامية على الرغم من أن هذه المنتجات يمكن أن تروض بشرتك مؤقتًا إلا أنها قد تجرد شعرك من الرطوبة يمكن أن يجف الشعر الخشن بسهولة مما يجعله عرضة للتلف حاول اختيار التركيبات الخالية من الكحول أو منخفضة الكحول لمنتجات تصفيف الشعر الخاصة بك عندما يكون ذلك ممكنًا هناك خياران خاليان من الكحول قد يعملان بشكل جيد وهما:

مثبت الشعر بانتين بروفي بخاخ شعر خفيف الوزن وخالي من الكحول يحافظ على الرطوبة لمحاربة التجعد عبارة عن رذاذ خالٍ من الكحول بمستخلصات نباتية قد تستحق السعر الأعلى إذا كنت تبحث عن منتج تصفيف يضيف أيضًا لمعانًا لشعرك الخشن.

النوم على وسادة من الحرير

على الرغم من عدم وجود أي بحث يدعم هذا الادعاء يوصي العديد من خبراء التجميل بالنوم على وسادة من الحرير لحماية شعرك من:

زمجر

التشابك

ضرر

توفر وسادات الحرير سطحًا خالٍ من الاحتكاك يميل إلى أن يكون ألطف على شعرك وبشرتك من أنواع القطن كما أنها تمتص رطوبة أقل مما يعني أنها قد تساعد شعرك في الاحتفاظ بزيته الطبيعية ولمعانه إذا قررت شراء غطاء وسادة من الحرير فتأكد من الحصول على غطاء مصنوع من الحرير الخالص ولا يتم الإعلان عنه على أنه يشبه الحرير مما يعني أنه يمكن أن يكون مصنوعًا من مواد رديئة.

الحد من تصفيف الحرارة

يمكن للإفراط في استخدام أدوات التصفيف بالحرارة أن يسلب شعرك الرطوبة مما يجعله:

أكثر جفافا

يتطاير

أقل قابلية للإدارة

حافظ على روتين التصفيف بالحرارة إلى أدنى حد إذا كان شعرك خشنًا إذا قمت بتجفيف شعرك بالمجفف تقترح إحدى الدراسات أن إبقاء مجفف الشعر على بعد 6 بوصات من شعرك قد يساعد في منع التلف من المهم أيضًا إبقاء الصباغ متحركًا وعدم التركيز على بقعة واحدة.

علاج الشعر الخشن بالترطيب

تعتبر أقنعة الشعر ذات الترطيب العميق طريقة رائعة لتغذية وترطيب وتنعيم الشعر الخشن يمكنك تجربة صنع أقنعة الشعر بنفسك باستخدام مكونات طبيعية مثل:

زيت جوز الهند

زيت الزيتون

عسل

الصبار

أفوكادو

يمكن أن تساعد هذه الزيوت النباتية في حماية شعرك وترطيبه مع تقليل التجعد والجفاف إذا كنت قد جربت قناع شعر مفيد بشكل خاص لشعرك فيمكنك تحقيق أقصى قدر من الفوائد باستخدامه بين عشية وضحاها قد ترغب أيضًا في تجربة علاجات الزيت الساخن التي تحتوي على:

زيت الأفوكادو

زيت الجوجوبا

زيت جوز الهند

علاج الشعر الخشن بالفيتامينات

في حين أن المنتجات والعلاجات المناسبة يمكن أن تساعد شعرك من الخارج فإن ما تضعه في جسمك يمكن أن يؤثر على صحة وحيوية شعرك من الداخل تشمل الفيتامينات والمعادن المهمة بشكل خاص لصحة الشعر ما يلي:

الفيتامينات أ ، ج ، د ، هـ

البيوتين

النياسين

حديد

أفضل طريقة لزيادة تناولك لهذه الفيتامينات هو الحصول عليها من الأطعمة التي تتناولها إذا كنت تجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية من خلال طعامك فقد تحتاج إلى التفكير في إضافتها كمكملات يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في تعويض أي نقص في نظامك الغذائي ومع ذلك تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أولاً قبل تناول أي مكملات.