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مجدي عبد العاطي: أسوان لديه 8 لاعبين يشاركوا لأول مرة في الدوري الممتاز.. وكانوا "مخضوضين" من الاهلي

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