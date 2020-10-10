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تقرير: استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في الشرق الأوسط رغم تحديات كورونا
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:37 مساءً
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:25 مساءً
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:25 مساءً
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:52 صباحاً
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:43 صباحاً
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
معاش "دليفرى" لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 10 أكتوبر 2020 09:07 صباحاً
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