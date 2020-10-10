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مشروبات لزيادة حرق الدهون

مشروبات لزيادة حرق الدهون عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة الصحية تكون بعض المشروبات أكثر فعالية من غيرها في تعزيز فقدان الوزن ثبت أن مشروبات لزيادة حرق الدهون مثل الشاي الأخضر والقهوة والمشروبات الغنية بالبروتينات تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز الشبع وتقليل الجوع وكل ذلك قد يشجع على فقدان الوزن فيما يلي ثمانية مشروبات من أفضل المشروبات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن والحصول على صحة جيدة.

الشاي الأخضر

غالبًا ما يرتبط الشاي الأخضر بالصحة ولسبب وجيه فهي ليست مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية القوية الأخرى فحسب بل إنها أيضًا واحدة من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن ثبت أن شرب الشاي الأخضر يقلل من وزن الجسم ودهون الجسم في العديد من الدراسات تجدر الإشارة إلى أن هذه الفائدة مرتبطة بمستحضرات الشاي الأخضر التي تحتوي على كميات عالية من الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

ماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يحتوي على كمية أكبر من الكاتيكين من الشاي الأخضر ذو الأوراق السائبة مما يجعله خيارًا جيدًا لفقدان الوزن وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي تناولن 3 جرامات من الماتشا يوميًا تعرضن لحرق أكبر للدهون أثناء التمرين مقارنة بالنساء اللائي لم يشربن الماتشا بالإضافة إلى ذلك يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وتحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة .

علاوة على ذلك يميل الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري قد يساعدك شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون.

مشروب القهوة الخضراء

يستخدم الناس القهوة في جميع أنحاء العالم لتعزيز مستويات الطاقة ورفع الحالة المزاجية وذلك لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين وهي مادة تعمل كمنشط في الجسم وقد تفيد في إنقاص الوزن يمكن أن تقلل القهوة من تناول الطاقة وتعزز التمثيل الغذائي مما قد يساعدك على إنقاص الوزن وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على عدد من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين يشربون القهوة التي تحتوي على 6 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يستهلكون سعرات حرارية أقل بكثير من أولئك الذين شربوا كمية أقل من الكافيين أو لا يحتويون على الكافيين على الإطلاق.

ثبت أيضًا أن تناول الكافيين يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون في العديد من الدراسات الأخرى قد يكون من الأسهل لشاربي القهوة الحفاظ على فقدان الوزن بمرور الوقت أيضًا وجدت دراسة أجريت على شخص أن أولئك الذين نجحوا في الحفاظ على فقدان الوزن بمرور الوقت شربوا مشروبات تحتوي على الكافيين أكثر بكثير من المجموعة الضابطة المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة قد تحفز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل السعرات الحرارية وتحفيز حرق الدهون.

الشاي الأسود

مثل الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تحفز فقدان الوزن الشاي الأسود هو نوع من الشاي تعرض لأكسدة التعرض للهواء أكثر من أنواع الشاي الأخرى مما ينتج عنه نكهة أقوى ولون أغمق الشاي الأسود غني بالبوليفينول بما في ذلك مجموعة من مركبات البوليفينول تسمى الفلافونويد تعتبر مادة البوليفينول من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل وزن الجسم أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود تعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية وتحفيز تكسير الدهون وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الودية

أظهرت دراسة أجريت على شخصًا أن أولئك الذين شربوا 3 أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ثلاثة أشهر فقدوا وزنًا أكبر وكان لديهم انخفاض أكبر في محيط الخصر مقارنة بمجموعة التحكم

وجدت دراسة أخرى في امرأة أن أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد مثل الشاي الأسود لديهم دهون ودهون في البطن أقل بكثير من النساء اللائي تناولن كميات أقل من الفلافونويد الغذائية يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من وزن الجسم تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود قد يساعد في تقليل دهون الجسم ويحفز فقدان الوزن.

مشروبات لزيادة حرق الدهون بالماء

تعد زيادة كمية المياه التي تتناولها من أبسط الطرق لتحسين الصحة العامة قد يفيد شرب المزيد من الماء محيط الخصر لديك عن طريق إبقائك ممتلئًا بين الوجبات وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها تشير الأبحاث إلى أن تناول الماء قبل الوجبات يمكن أن يهيئك للنجاح عند محاولة تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن وجدت دراسة أجريت على 48 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين شربوا من الماء قبل وجبات الطعام أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا وزنًا أكبر بنسبة 44٪ خلال 12 أسبوعًا من أولئك الذين لم يشربوا الماء قبل الوجبات.

يزيد شرب الماء البارد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة وهو عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت على 21 طفلاً يعانون من زيادة الوزن أن استهلاك الطاقة أثناء الراحة زاد بنسبة تصل إلى 25٪ لمدة 40 دقيقة بعد شرب 10 مل من الماء البارد لكل كيلوغرام من وزن الجسم

مشروبات خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي وقمع الشهية وحرق الدهون أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الأسيتيك يمكن أن يمنع زيادة الوزن ويقلل من تراكم الدهون في البطن والكبدعلى الرغم من محدودية البحث إلا أن هناك بعض الأدلة على أن الخل فعال في تعزيز فقدان الوزن لدى البشر.

أظهرت دراسة أجريت على 144 بالغًا يعانون من السمنة المفرطة أن شرب مشروب يومي يحتوي على ملعقتين كبيرتين 30 مل من الخل يوميًا أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومحيط الخصر ودهون البطن مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي يعمل خل التفاح على إبطاء إفراغ المعدة مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وقد يقلل من الإفراط في تناول الطعام ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن شرب المشروبات الحمضية مثل خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان ولهذا السبب يجب أن تستهلك باعتدال ويتبعها دائمًا الشطف بالماء.

شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل بشكل شائع كتوابل لإضافة نكهة للأطباق وكعلاج عشبي لعلاج عدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل (20 مصدر موثوق).

أظهرت الدراسات البشرية والحيوانية أيضًا أن هذا الجذر اللذيذ له تأثير مفيد على إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون مكمل بمسحوق الزنجبيل بنسبة 5٪ لمدة أربعة أسابيع كان لديها انخفاض كبير في وزن الجسم وتحسينات كبيرة في مستويات الكوليسترول HDL ("الجيد") مقارنة بالفئران التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون بدون الزنجبيل ( 21 مصدر موثوق).

على الرغم من أن هذه الدراسة استخدمت مسحوق الزنجبيل المركز ، إلا أن دراسة أجريت على البشر وجدت أن شاي الزنجبيل يساعد أيضًا في تقليل الشهية وزيادة استهلاك السعرات الحرارية.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 10 رجال يعانون من زيادة الوزن أنه عندما شربوا 2 جرام من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن مع وجبة الإفطار ، فقد عانوا من زيادة الشبع وانخفاض الجوع مقارنة بالأيام التي لم يتم فيها تناول شاي الزنجبيل.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الدراسة أن شاي الزنجبيل زاد من التأثير الحراري للطعام (عدد السعرات الحرارية اللازمة لهضم الطعام وامتصاصه) بمقدار 43 سعرًا حراريًا (22 مصدر موثوق).

على الرغم من أن هذا ليس عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية ، إلا أن هذا يشير إلى أنه - عند دمجه مع خصائصه المشبعة - يمكن أن يكون شاي الزنجبيل وسيلة فعالة لتعزيز فقدان الوزن.

ملخص

تشير الدراسات البشرية والحيوانية إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعزز الشبع ويقلل الشهية ويزيد من التمثيل الغذائي ، وهو أمر مفيد عند محاولة إنقاص الوزن.

مشروبات عالية البروتين

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين يمكن أن تحد من الجوع وتقليل الشهية وتعزز الشبع ، وهو أمر مهم عند محاولة التخلص من الوزن الزائد.

هناك عدد لا يحصى من مساحيق البروتين المتاحة للمستهلكين والتي تجعل تحضير وجبة خفيفة أو وجبة خفيفة صحية أمرًا سهلاً.

يزيد البروتين من مستويات الهرمونات التي تقلل الجوع مثل GLP-1 بينما يقلل هرمون الجريلين ، وهو هرمون يدفع الشهية (23 مصدر موثوق).

وجدت دراسة أجريت على 90 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين تناولوا 56 جرامًا من بروتين مصل اللبن يوميًا لمدة 23 أسبوعًا فقدوا 5 أرطال (2.3 كجم) من الدهون أكثر من مجموعة التحكم التي لم تستهلك بروتين مصل اللبن ولكن نفس العدد من السعرات الحرارية (24 مصدر موثوق).

مساحيق بروتين مصل اللبن والبازلاء والقنب ليست سوى عدد قليل من الأصناف التي يمكن أن تضيف دفعة بروتين مرضية إلى المشروبات المخفوقة والعصائر التي قد تساعدك على إنقاص الوزن.

ملخص

تقلل مشروبات البروتين من الشهية وتزيد من الامتلاء. يمكن إضافة مساحيق البروتين بسهولة إلى أي مشروب للحصول على وجبة خفيفة أو وجبة سريعة ومرضية.