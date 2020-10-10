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علاج حبوب الظهر

علاج حبوب الظهر حب الشباب بالجسم هو الأسوأ تميل إلى الظهور في أسوأ الأوقات الممكنة مثل ما قبل الإجازة وهي مزعجة بشكل خاص ومن بين جميع مناطق الجسم يمكن أن يكون حب الشباب الخلفي أو حب الشباب كما نسميه غالبًا هو الأكثر إثارة للغضب لأنك لا تعرف دائمًا أنك مصاب به بعيد عن الأنظار بعيد عن الفكر ليس عندما يتعلق الأمر بالبثور.

النبأ السار هو أنه حتى في أسوأ حالاتها فإن الحبوب محرج ولكنه ليس منهكًا إنه قابل علاج حبوب الظهر تمامًا ويمكن الوقاية منه طالما أنك تفهم من أين يأتي تمامًا مثل حب الشباب على وجهك يحدث حب الشباب في الجسم بسبب انسداد المسام توجد الغدد الدهنية الزيتية في جميع مناطق الجسم ويمكن أن تنسد بغض النظر عن مكانها عادة ما تحدث هذه الانسدادات بسبب خلايا الجلد الميتة التي تتراكم داخل المسام يقول طبيب الأمراض الجلدية روبرت فيني طبيب الأمراض الجلدية تستمر الغدد الزيتية في إنتاج الزيت ولكن عندما يتراجع يرى جسمك هذا على أنه مادة غريبة ويخلق التهابًا.

علاج حبوب الظهر

فإن الاختلاف الرئيسي بين حب الشباب على وجهك وجسمك هو أن الالتهاب يمكن أن يحدث أيضًا حول بصيلات الشعر يطلق عليه التهاب الجريبات ويمكن أن يحدث في أي مكان يوجد به شعر مثل ظهرك أو صدرك أو مؤخرتك قد يبدو مثل حب الشباب على السطح ولكن ما يحدث أدناه قد يكون له علاقة بالبكتيريا أكثر من خلايا الجلد الميتة يقول فيني عندما نتحدث عن التهاب الجريبات بدلًا من حب الشباب نبدأ في التفكير في البكتيريا التي يمكن أن تدخل هناك.

يمكن أن يكون السبب الآخر لحب الشباب هو ما يسمى حب الشباب ميكانيكا والذي يسببه الاحتكاك إنه شائع بشكل خاص على الظهر بسبب أشياء مثل حقائب الظهر والكراسي ومعدات الصالة الرياضية والتي تحتك بظهرنا وتسد المسام بالعرق والحطام يقول فيني يمكن تسريع حب الشباب ميكانيكا عن طريق الجري والتعرق والملابس الضيقة والمواد غير الممتصة كل هذه الأشياء يمكن أن تعيق عملية التقشير الطبيعي لجسمنا وتجعل خلايا الجلد الميتة تلتصق بمسامنا لفترة أطول مما يؤدي إلى التهيج والبثور.

أسباب ظهور حبوب الظهر

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يصابون بحب الشباب لذلك من المهم معرفة سبب وكيفية تشكل البثور ينتج جسمك زيتًا يسمى الزهم إنه مصنوع في الغدد المتصلة ببصيلات الشعر يحرك الزهم بصيلات الشعر لأعلى لإضافة الرطوبة إلى بشرتك وشعرك تتشكل البثور عندما تتراكم الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة هذا التراكم يسد مسام الجلد والبكتيريا عندما ينتفخ جدار بصيلات الشعر فإنه يشكل بثرة بيضاء عندما تتعرض المسام المسدودة للهواء تتشكل بثور الرؤوس السوداء.

علم الوراثة يمكن أن تكون مشكلة حب الشباب موجودة في عائلتك.

الأدوية يمكن أن يتطور حب الشباب كأثر جانبي لبعض الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب.

الهرمونات غالبًا ما تكون التغيرات الهرمونية في سنوات المراهقة سببًا لحب الشباب ولكن بالنسبة للنساء اللائي تجاوزن سن البلوغ يمكن ربط انتشار البثور بالتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحيض والحمل.

العرق يمكن للعرق خاصةً إذا كان محاصرًا تحت ملابس ضيقة أن يجعل حب الشباب أسوأ.

الضغط العصبي الإجهاد ليس سببًا مباشرًا لحب الشباب ولكنه قد يكون عاملاً مساهماً.

تظهر بعض الأبحاث أن الأطعمة التي تتناولها قد تكون مرتبطة بحب الشباب.

وفقًا للعديد من الدراسات للأمراض الجلدية هناك بعض الأدلة على أن بعض الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس المعروف أنها تزيد من مستويات السكر في الدم يمكن أن تساهم أيضًا في ظهور حب الشباب بالنسبة للبعض قد تكون منتجات الألبان أيضًا محفزًا.

علاجات طبيعية لظهور حبوب الظهر

لا تحتاج إلى شهادة طبية للتعامل مع حب الشباب لأن علاج التهاب الجريبات وحب الشباب ميكانيكا متماثلان إلى حد كبير كما هو الحال مع معظم الأشياء الوقاية أكثر فعالية بكثير من العلاج كما تقول فيني لذلك استمر في استخدام منتجات العناية بالبشرة مثل غسول الجسم ومقشرات الجسم حتى بعد إزالة حب الشباب إليك أفضل 15 علاجًا لحب الشباب للتخلص من حب الشباب والوقاية منه في المستقبل.

يمكن أن تشكل البثور تحديًا في العلاج بغض النظر عن مكانها لسوء الحظ لا يقتصر ظهور البثور على سنوات المراهقة يمكن أن يحدث حب الشباب في أي عمر لأسباب متنوعة يمكن أن تظهر البثور على أي جزء من جسمك بما في ذلك ظهرك في معظم الحالات يمكنك التخلص من حب الشباب عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة واستخدام العلاجات المنزلية إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من حب الشباب في الظهر:

علاج حبوب الظهر بالاستحمام بعد التمرين

يمكن أن يكون ترك العرق والأوساخ على بشرتك بعد التمرين مساهماً كبيراً في عودة ظهور حب الشباب الاستحمام بأسرع ما يمكن بعد التمرين يجب عليك أيضًا غسل ملابس التمرين المتعرقة بين جلسات التعرق.

علاج حبوب الظهر بالتقشير

استخدم مقشرًا لطيفًا مع مكونات مثل حمض الساليسيليك لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من بشرتك يمكن أن يساعد ذلك في تقليل كمية الجلد الميت الذي يمكن أن يسد المسام.

ارتداء ملابس فضفاضة

يمكن أن تؤدي عادات التمرين إلى تهيج ظهور حب الشباب على سبيل المثال يمكن أن تحبس الملابس الضيقة الأوساخ والعرق وتدلكها في مسامك يمكن أن يسبب التمرين بدون قميص مقابل آلة رياضية تفوح منه رائحة العرق أو على أرضية متسخة مشاكل اختر الملابس الفضفاضة التي تسمح لبشرتك بالتنفس وتساعد على التخلص من العرق.

علاج حبوب الظهر بزيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مصنوع من أوراق شجرة في أستراليا تم استخدامه من قبل الأستراليين لسنوات لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة اليوم يمكنك العثور على العديد من المستحضرات والمنظفات والكريمات التي تستخدم المكون هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه قد يساعد في علاج حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا الزائدة.

ابعد الشعر عن ظهرك

قد يؤدي الشعر الطويل إلى إضافة الزيت والأوساخ إلى جلد ظهرك مما يتسبب في تفشي حب الشباب اغسلي شعرك بانتظام وضعيه على شكل كعكة أو ذيل حصان أثناء جلسات التعرق أيضًا لا تدعي البلسم أو الشامبو يسيل على ظهرك يمكن أن تساهم المكونات في هذه المنتجات في انسداد المسام.

علاج حبوب الظهر بواقي الشمس

حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس أمر مهم خاصة إذا كنت تعرض ظهرك العاري لكن الواقي الشمسي الدهني يمكن أن يساهم أيضًا في انسداد المسام تأكد من اختيار المنتجات الخالية من الزيوت والخفيفة على البشرة.

علاج حبوب الظهر باتباع نظام غذائي صحي

هل سمعت من قبل عبارة أنت ما تأكله يمكن أن يؤثر النظام الغذائي غير الصحي على أجسامنا بعدة طرق إذا كنت عرضة للإصابة بحب الشباب فقد تكون بعض الأطعمة محفزة تظهر الأبحاث أن الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مما يعني أنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة قد تجعل حب الشباب أسوأ تشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز والبطاطا البيضاء.

إنها سياسة جيدة أن تمارس اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الكثير من:

خضروات

الفاكهة

البروتين الخالية من الدهون

كل الحبوب

أدوية علاج حبوب الظهر

يحتاج بعض الناس إلى القليل من المساعدة الإضافية عندما يتعلق الأمر بإزالة حب الشباب إذا كنت قد جربت العلاجات المنزلية ولم تحصل على الراحة يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يصف الأدوية عن طريق الفم أو الكريمات العلاجية طبيب الأمراض الجلدية هو طبيب متخصص في الأمراض الجلدية لذلك يمكنه أيضًا مساعدتك في معرفة أسباب ومحفزات حب الشباب في ظهرك.