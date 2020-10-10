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كيف أجعل شعري كيرلى

كيف أجعل شعرى كيرلي الشعر المجعد فريد من نوعه إنها تنحني ومنحنيات وملفات بسبب كل التقلبات يمكن أن تكون هشة وحساسة وبسبب طبيعتها المتعرجة فإن الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لتنعيم وحماية الخيوط تواجه صعوبة في الانتقال من أعلى إلى أسفل نتيجة لذلك غالبًا ما تعاني الفتيات المجعدات من انخفاض مستويات الرطوبة في الأساس الشعر المجعد هو شعر عطشان.

بسبب كل ما سبق فإن الرغوة الشطف التكرار للبقية بالنسبة للفتيات ذوات الشعر المجعد بشكل طبيعي فإن نظام العناية بالشعر مختلف تمامًا فيما يلي نصائح ذكية كيف أجعل شعرى كيرلي من المحترفين في للعناية بجميع أنواع تجعيد الشعر الطبيعي.

كيف أجعل شعري كيرلي

يمكن أن يكون كيف أجعل شعرى كيرلي تحديًا إذا كان شعرك مفرودًا بشكل طبيعي ومع ذلك هناك بعض الأساليب التي يمكنك استخدامها لإنشاء تجعيد الشعر الطبيعي مثل استخدام دبابيس الشعر لعمل تجعيد الشعر ولف شعرك واستخدام أدوات تجعيد الشعر واستخدام الضفائر والكعك لتجعيد شعرك هناك أيضًا بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين تجعيد الشعر إذا كان شعرك يحتوي بالفعل على القليل من الموجة.

اغسل شعرك أقل

نعلم جميعًا أن الشامبو يمكن أن يجفف شعرك خاصة إذا كنت تستخدم تركيبة تحتوي على الكبريتات ولكن هل تعلم أنه يمكن أيضًا منع تجعيد الشعر الطبيعي والأمواج من التكون وذلك لأن المنتج يجرد شعرك من زيوته الطبيعية المسؤولة عن إعطائه الجسم والحركة إذا لم تشطفه جيدًا يمكن للشامبو أيضًا أن يجعل شعرك يتساقط بسبب الوزن الزائد للحصول على تجعيد الشعر والحفاظ عليه لا تغسلي شعرك كثيرًا بدلًا من ذلك اشطفه بالماء البارد أو الفاتر للتخلص من أي أوساخ أو تراكم منتج.

دع شعرك يجف بشكل طبيعي

المناشف مغطاة بألياف صغيرة على شكل حلقة مصممة خصيصًا لامتصاص السوائل على الرغم من أن هذا أمر رائع إذا كنت تنطلق من الحمام إلا أنه ليس جيدًا لشعرك لأن الزيوت الطبيعية يتم امتصاصها أيضًا وينطبق الشيء نفسه على مجففات الشعر التي تعرض تجعيد الشعر الرقيق للحرارة الزائدة وتبخر أي رطوبة متبقية هذا يؤدي إلى شيء واحد التجعد لمنع ذلك اتركي شعرك يجف في الهواء بشكل طبيعي.

استخدم بخاخ ملح البحر

رذاذ ملح البحر ليس فقط لخلق الحجم على الرغم من أنه يمكن أن يخلق الكثير من الرفع هذا النوع من المنتجات رائع أيضًا لتجعيد الشعر وتموجاته ولتعزيز أي مكامن الخلل والانثناءات الطبيعية في شعرك عادةً ما يكون لرذاذ ملح البحر ثباتًا متوسطًا ولمسة نهائية أكثر نعومة لذلك لن يصبح شعرك هشًا للحصول على أفضل النتائج رشيها بينما لا يزال شعرك رطبًا من الاستحمام واستخدمي أصابعك لتشكيل تجعيد الشعر.

جرب جهاز تجعيد الشعر الحراري

إذا كان شعرك متوسطًا أو طويلًا فإن أسرع طريقة لعمل تجعيد الشعر هي باستخدام أدوات تسخين الشعر مثل أدوات التجعيد والبكرات يمكنك استخدامها لتحسين تجعيد الشعر الموجود لديك تأكد من أن شعرك نظيفًا وجافًا قبل أن تبدأ وقم بتسخين البكرات أو عصا التجعيد مسبقًا رشي رذاذًا للحماية من الحرارة على شعرك لمنع تلف الأقفال ثم ابدئي في تجعيدها في أقسام كقاعدة عامة كلما كانت البكرة أصغر أو أرق كلما كانت الضفائر أكثر إحكامًا.

استخدام منتجات تحسين الضفيرة

تضيف منتجات تحسين الضفيرة تعريفًا إضافيًا لشعرك عن طريق تقليل التجعد كما أنها تساعده على البقاء في مكانه لفترة أطول يمكنك استخدام معظم منتجات تحسين تجعيد الشعر على الشعر الرطب أو الجاف ولا تحتاجين إلى الكثير منه ضع نوع شعرك في الحسبان عند اختيار منتج مُحسّن لتجعيد الشعر لأنك لا تريد أن يتم تخفيف تموجاتك أو فقدان شكلها.

اختر قصة الشعر المناسبة

ستحقق قصة شعر قصيرة إلى متوسطة الطول أقصى استفادة من أي تموجات وتجعيد لديك الشعر المتوسط ​​أيضًا طويل بما يكفي لاستخدام أدوات تجعيد الشعر الساخنة إذا كان شعرك مفرودًا فستحتاجين إلى مزيد من الطول لعمل تجعيد الشعر الصناعي جرب أسلوبًا قصيرًا على الجانبين وأطول في الأعلى مثل بومبادور مقترنًا بتلاشي عالٍ أو هامش أمامي مع تقويض. سيعطيك هذا الكثير من الشعر للعمل به عند إنشاء تجعيد الشعر باستخدام رذاذ ملح البحر أو رذاذ التركيب.

النظر في بيرم

باختصار لـ الموجة الدائمة يعتبر بيرم خيارًا قويًا إذا كنت تريد تجعيد الشعر أو التموجات طويلة الأمد إنه علاج كيميائي لذلك إذا تم تبييض شعرك أو تلفه بطريقة أخرى ناقشه مع مصفف الشعر الخاص بك أولاً لا تتعلق العملية بمظهر كلب البودل من الثمانينيات التجعيد الحديث أكثر لطفًا على الشعر ويمكنك تخصيصه بناءً على النتيجة التي تريدها سيقوم المصمم بتثبيت شعرك بقضبان ثم يقوم بتطبيق مواد كيميائية لتغيير بنيته على مستوى أعمق ستتركك النتائج بتجعيدات جميلة تدوم حتى ستة أشهر وتنمو بشكل طبيعي لا يمكنك غسل شعرك لعدة أيام بعد تجعيده ولكن بعد ذلك يمكنك شطفه وتصفيفه كالمعتاد.

كيف أجعل شعر كيرلي بالزيوت المغربية

استخدم الزيت المغربي أو زيت الأرجان للحفاظ على الشعر من جميع الأنواع والقوام صحيًا ولامعًا لعدة قرون عندما يتعلق الأمر بالشعر المجعد فهو فعال بشكل خاص لأن تجعيد الشعر يتطلب رطوبة أكثر من الشعر الأملس بسبب الانحناءات والتجاعيد في الشعر المجعد يصعب على زيوت فروة الرأس الطبيعية جعلها أسفل جذع الشعرة زيت الأرغان هو منتج طبيعي مرطب للغاية يحافظ على التجعد العدو الأول لتجعيد الشعر المحدد بعيدًا يمكنك استخدامه قبل تجفيف شعرك بالمجفف أو استخدامه كمنتج نهائي.

كيف أجعل شعر كيرلي بالتجفيف

عملية التجفيف يقول مرجان إن أكبر خطأ يرتكبه الناس بشعرهم المستقيم هو تجفيفه بفرشاة مستديرة والتي تعمل على تنعيم كل الملمس الطبيعي الذي يحتاجه شعرك لتثبيته بدلاً من ذلك تريد تحسين ملمس شعرك باستخدام ملحق ناشر الهواء أو عن طريق تجفيفه بيديك كما تقول.

في الأساس لا تلعب بلطف اقلب شعرك المبلل وجففه بيديك وشجع كل الأمواج التي يمكنك إخراجها من شعرك وتضيف إذا كنت بحاجة حقًا إلى استخدام فرشاة فسوف أستخدم فرشاة صغيرة مستديرة من السيراميك لتنظيف وتجعيد الشعر أثناء تجفيفه مرجان سفير العلامة التجارية.

كيف أجعل شعر كيرلى بمثبت الشعر

بينما يبرد الشعر قم برش طبقة أخرى من مثبت الشعر وقم بإزالة الدبابيس إذا تم استخدامها فقط عندما يكون الشعر باردًا بنسبة 100٪ عند اللمس الأمر الذي سيستغرق حوالي 20 دقيقة كما تقول مرجان ثم قسّمي تجعيد الشعر بمشط واسع للأسنان وتجنبي الرغبة في الحصول على رذاذ تعزيز اللمعان المفضل لديك أو الشامبو الجاف للحصول على مزيد من الجاذبية.

ابتعد عن السيروم الحريري والزيوت والشامبو الجاف لأنها إما ستزيل الكثير من الشعر أو تثقله لذلك بعد التغشية على مثبت الشعر وتفتيت تجعيد الشعر ستفرك مرجان طبقة رقيقة من بين يديها وتغسلها في نهايات الشعر لإضافة بعض الملمس المقطوع وتثبيته.

لقد غزت رسميًا شعرك الأملس بقوة اجعلي طفلك الجديد متموجًا وتجعيد الشعر يدوم طويلاً وابقي يديك بعيدًا عنهما خلال النهار واستبدلي غطاء الوسادة القطني بغطاء حريري ليلاً لا إنها ليست مبالغة إنها ضرورية إذا كنت تريد شعرًا ممتازًا حقًا تقول مرجان التي تقسم بغطاء وسادة على الحرير يضيف لمعانًا إلى تجعيد الشعر ويمنع التجعد أثناء النوم.