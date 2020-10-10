★ ★ ★ ★ ★

تكبير الثدي طبيعيا

تكبير الثدي طبيعيا ترغب معظم النساء في الحصول على جسد مثالي ولهذا فإن كل امرأة تريد أن يكون لها شكل الثدي المثالي الذي يمكنك التباهي به من الناحية الطبية يتم إجراء جراحة تسمى تكبير الثدي لزيادة حجم ثدييك في هذه الجراحة يضع الجراح المحلول الملحي والسيليكون تحت أنسجة الثدي لجعلها تبدو منتفخة علاوة على ذلك يمكن أن تكون هناك مضاعفات خطيرة مرتبطة بهذا الإجراء يبلغ متوسط ​​العمر الافتراضي للفرد 12 عامًا لن ترغب في إنجاز هذا

هناك طرق طبيعية تكبير الثدي طبيعيا مثل التدليك وتمارين تكبير الثدي والحمية الغذائية ومضخات التوسيع ستمنحك هذه المقالة نظرة ثاقبة على بعض من أفضل الطرق السريعة ذات الآثار الجانبية الطبيعية لتكبير الثدي.

تكبير الثدي طبيعيا

يتم تحديد حجم الثدي من خلال مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة ووزن الجسم إذا كنت مهتمًا تكبير الثدي طبيعيا بدون جراحة فإن خياراتك محدودة كن حذرًا من المكملات والأعشاب والكريمات ومضخات التوسيع والتدليك التي يتم الإعلان عنها كعلاجات طبيعية لا يوجد دليل على أن هذه فعالة يمكن أن تساعد التمارين التي تركز على عضلات الصدر والظهر والكتف في شد عضلات الصدر خلف نسيج الثدي وتحسين وضعيتك.

أطعمة تكبير الثدي طبيعياً

يمكن أن تساعد الأطعمة مثل منتجات الألبان والفواكه والمكسرات في تكبير الثدي الطبيعي فيما يلي بعض الوصفات الصحية التي ستضمن النتائج خلال شهر

الحليب يتكون ثدييك بالكامل من الدهون ويمكن أن يؤدي استهلاك منتجات الحليب الكامل الدسم الغنية بالدهون إلى زيادة حجم الثدي.

البابايا مختلطة مع الحليب يزيد حجم الثدي ومع ذلك إذا كنت حاملاً فليست الفاكهة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل.

بذور الحلبة يوجد بها مصدر غني للإستروجين الذي يعمل علي تكبير الصدر يتم صتع عجينة ويجب خلطها بزيت الخردل واخذ منها عينة وبتم التدليك بها برفق علي الثدي

بذور الشمر ضيفي مسحوق من بذور الشمر إلى الطعام أويتم صنع عجينة منها وخلطها بزيت الزيتون وقم بالتدليك برفق.

بذور الكتان يتم مضغ بذور الكتان أو يتم إضافة مسحوق بذور الكتان إلى طعامك.

المكسرات هي مصدر غني بالدهون الأحادية الغير المشبعة الضرورية لبناء أنسجة الثدي.

فول الصويا فول الصويا غني بالفيتويستروغنز وهو هرمون متحكم عن الثدي الكبير كما أنه يمنع الجذور الحرة التي تحدث السرطان.

تكبير الثدي طبيعيا بالتمارين الرياضية

قد تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام وبالطريقة الصحيحة في الحصول على ثدي أكبر يُعتقد أن تمارين الأثقال والتمارين المكثفة تنقبض وتريح عضلات الصدر وكذلك عضلات الصدر في الجسم مما يمنحك مظهرًا أكثر تحديدًا ومنحوتة يمكن أن تساعد بعض التمارين أيضًا في تماسك أنسجة الثدي وتقويتها مما يساهم في الحصول على الشكل المرغوب فيه بشكل أفضل والاستفادة من وضعك العام.

أفضل جزء في هذا الأمر هو أن هذه التمارين يمكن إجراؤها بسهولة في المنزل ولا تتطلب استخدامًا يذكر للمعدات إن الحفاظ على الأسلوب المناسب واتباع الانضباط والقيام به بانتظام يمكن أن يقربك من الحصول على النتائج المرجوة.

إليك بعض التمارين السهلة التي يمكنك ممارستها:

تمرينات الضغط:

ليست جيدة فقط للعضلات ثلاثية الرؤوس بل تساعد أيضًا في تقوية العضلات الصدرية الموجودة أسفل الثديين في البداية قد تجد هذا التمرين متعبًا بعض الشيء لذا ابدأ بمجموعتين إلى ثلاث مجموعات من عشر تمرينات ضغط في اليوم وزد العدد مع اعتياد جسمك على التمرين هذه هي الطريقة التي يجب أن تمارس بها تمارين الضغط.

ادخل إلى وضع اللوح الخشبي المرتفع وضع يديك بثبات على الأرض مباشرة تحت الكتفين حافظ على استقامة ظهرك اجلب جسمك نحو الأرض تأكد من أن معدتك لا ينبغي أن تلمس الأرض ادفع للخلف إذا وجدت هذا التمرين صعبًا للغاية فقد تبقي ركبتيك على الأرض.

الجرش:

تقلل الجرش دهون البطن وتقوي عضلات البطن بمجرد أن تصبح القيمة المطلقة في الشكل والتناغم فإنها تقوي عضلات الثدي والحصول على ثديين أكثر امتلاءً كيفية عمل الجرش:

استلقِ على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مستوية على الأرض ضع يديك تحت رأسك ارفع كتفيك وأعلى الظهر بعيدًا عن الأرض يجب أن تركز عيناك على السقف قم بالزفير أثناء صعودك استمر في الانتظار لثانية ثم استنشق الهواء عندما تعود إلى الوضع الأصلي.

عمليات الضغط على الجدران:

تكون عمليات رفع الجدران خاصة للنساء اللواتي يجدن تمارين الضغط صعبة ومتعبة تمامًا مثل تمارين الضغط عليك أن تدفع نفسك بالحائط تقوي شكا من الجدار أيضًا عضلات الصدر وتناغم شكل الثدي وتزيد من حجمه الطريقة الصحيحة للقيام بالجداريات.

قف أمام الحائط وارفع ذراعيك إلى مستوى الكتف ضع راحتي يديك على الحائط بثبات وادفع الحائط حتى تصبح ذراعيك في وضع ممدود مع ثني المرفقين عد إلى المواقع الأصلية في البداية جرب أربع مجموعات عشر مرات لكل منها.

الضغط على الصدر بالدمبلز:

هذا التمرين يشد أنسجة الثدي ويقوي عضلات الصدر من المهم ملاحظة أنه يجب عليك القيام بهذا التمرين باستخدام دمبل سهل الرفع كيفية الضغط على الصدر بالدمبل.

استلق على مقعد مع دمبل في كل يد يجب أن تكون قدميك ثابتة على الأرض ادفع الدمبلز للأعلى بطريقة تجعل ذراعيك مباشرة فوق الكتفين وراحتا اليد لأعلى. أعد الدمبلز إلى مستوى الكتف وكرر.

تقلصات الصدر:

يركز هذا التمرين على الانقباضات متساوية القياس للصدر وهو من أفضل أنواع تمارين بناء الثدي الطريقة الصحيحة لعمل تقلصات الصدر.

ضع منشفة أمامك يجب أن تشد ذراعيك أمام صدرك يجب أن تمسك كل يد بطرف المنشفة الآن اسحب طرفي المنشفة في وقت واحد بعيدًا عن بعضهما البعض أثناء القيام بالتمرين قم بشد عضلات صدرك.

تكبير الثدي طبيعيا بأتباع نظام غدائي صحي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تشكيل الجسم عندما يتعلق الأمر تكبير الثدي طبيعيا فإنه يتطلب التغذية السليمة.