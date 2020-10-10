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طريقة عمل كريم لتبيض اليدين

طريقة عمل كريم لتبيض اليدين لون البشرة الداكن رائع بغض النظر عن مدى هوس العالم بالجلد الفاتح فإن وجود ما يكفي من الميلانين في بشرتك جميل مثل غيابه ولكن إذا أصبحت يديك وقدميك أغمق بشكل غير عادي من بقية جسمك فمن المهم التخلص من لون البشرة غير المتكافئ يمكن أن يساعدك استخدام كريم التبييض المصنوع خصيصًا للذراعين والساقين في استعادة اللون الفعلي لبشرتك والحفاظ عليه بكفاءة.

مع ذلك بدلاً من اختيار منتج تجاري من الجيد دائمًا اختار طريقة عمل كريم لتبيض اليدين محلي الصنع لماذا دعنا نخبرك من خلال هذا المقال تعلم أيضًا كيفية تحضير كريم التبييض الخاص بك في المنزل هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب بشرة أغمق في اليدين والقدمين بما في ذلك الأوساخ والأدوية والعوامل البيئية والكيميائية والعدوى والالتهابات والتعرض لأشعة الشمس الضارة.

طريقة عمل كريم لتبيض اليدين

تقدم العديد من شركات التجميل ومستحضرات التجميل طريقة عمل كريم لتبيض اليدين والتي يمكن العثور عليها غالبًا في الصيدليات أو الصيدليات ومع ذلك هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي يمكن وضعها موضعياً للمساعدة في تفتيح البشرة لذلك لا يتعين عليك الذهاب إلى أبعد من مطبخك للعثور على مكونات علاجات تفتيح البشرة من المهم أن تتذكر مع ذلك أن أفضل طريقة للحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام واتباع أسلوب حياة صحي والعناية ببشرتك.

كريمات تبييض البشرة والمعروفة أيضًا باسم كريمات تفتيح البشرة هي مستحضرات تجميل مملوءة بالمواد الكيميائية تعمل بشكل أساسي على تفتيح لون البشرة وجعلها حتى عن طريق خفض تركيز الميلانين فيها هذا يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة وإشراقًا وإنصافًا يعالجون مشاكل مثل فرط التصبغ والبقع الداكنة والبقع السوداء وما إلى ذلك بشكل فعال تستخدم طريقة عمل كريم لتبيض اليدين كمنتجات مضادة للشيخوخة تحافظ على بقع الشيخوخة والبقع والتجاعيد وتغير اللون عادة هذه المنتجات متوفرة في أشكال مختلفة مثل المبيضات والمستحضرات والكريمات.

لماذا تستخدم كريم التبييض المنزلي

على الرغم من توفر أنواع مختلفة من كريمات التبييض في السوق بسهولة إلا أنه من الصحيح أيضًا أن هذه العناصر التجميلية يتم معالجتها كيميائيًا مما قد يؤدي إلى آثار جانبية وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أفضل من محلول محلي الصنع هذا هو السبب الذي يجعلك تفضل كريم التبييض محلي الصنع على كريم الشراء من المتجر تحتوي معظم كريمات التبييض الاصطناعية على أطنان من المركبات الكيميائية القاسية والمضرة القليل منها فقط يحتوي على مكونات آمنة مثل الريتينول أربوتين لكن كريمات التبييض المصنوعة منزليًا مصنوعة من مكونات عشبية طبيعية لطيفة على بشرتنا وآمنة تمامًا أيضًا.

يعد فرك كريم التبييض الذي يتم شراؤه من المتجر على الجلد بانتظام ممارسة ضارة للغاية يمكن أن يسبب عددًا من الآثار الجانبية البسيطة إلى الشديدة بمرور الوقت والتي تشمل ترقق الجلد والشعيرات الدموية المرئية وعلامات التمدد الدائمة والكدمات السهلة وحب الشباب العنيد وما إلى ذلك وعلى العكس من ذلك يمكن أن تحسن الكريمات المصنوعة منزليًا نسيج بشرتك بمرور الوقت اجعلها أكثر نعومة وسلاسة ومرونة.

إذا قمت بفحص الملصقات الخاصة بكريمات التبييض التجارية بعناية فسترى أن معظمها يحتوي على المنشطات القوية التي تصرف بوصفة طبية والهيدروكينون والزئبق وما إلى ذلك وقد يستخدمون المزيد من المواد السامة دون الكشف عنها على الملصقات يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وتلف الجهاز العصبي وتعطيل المنشطات الطبيعية واضطراب الكلى وتلف الكبد والعديد من الحالات المميتة الأخرى لكن كريمات التبييض محلية الصنع غنية بالمكونات الصديقة للبشرة التي تهتم بشكل عام بالبشرة لتجعلها صحية من الداخل وأكثر إشراقًا من الخارج.

كريمات التبييض التجارية باهظة الثمن وبعضها لا يتوفر بسهولة من ناحية أخرى فإن المكونات المستخدمة في الإصدارات محلية الصنع متاحة بسهولة وأرخص بكثير منها.

طريقة عمل كريم لتبيض اليدين بالزبادي

ضعي الأطعمة التي تحتوي على حمض اللاكتيك حمض اللاكتيك هو حمض ألفا هيدروكسي وهو مجموعة من الأحماض تحدث بشكل طبيعي في بعض الأطعمة تزيل هذه الأحماض الطبقة العليا من الجلد الميت وغالبًا ما تستخدم في علاجات العناية بالبشرة التجارية للتخفيف من جفاف الجلد أو تقشره أو تغميقه لا تستخدمي منتجات حمض اللاكتيك إلا في الليل لأنها قد تجعل بشرتك أكثر عرضة للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

ضع طبقة رقيقة من الزبادي على يديك وقدميك قبل النوم اتركي اللبن لمدة خمس إلى 10 دقائق واشطفيه بالماء الدافئ كرر عدة مرات في الأسبوع تذكر أنه حتى لو قمت بذلك فستظل بحاجة إلى استخدام واقي من الشمس أو أعلى خلال النهار لمنع أضرار أشعة الشمس.

طريقة عمل كريم لتبيض اليدين بالليمون

ضع الأطعمة الحمضية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي يعمل حمض الستريك الموجود في الأطعمة الحمضية كمقشر ويساعد على تفتيح العلامات الداكنة بينما يعمل فيتامين سي على تلطيف بشرتك ويساعد في علاج فرط التصبغ فرط التصبغ هو بقعة من الجلد الداكن سببها زيادة الميلانين لا تضع أبدًا الأطعمة الحمضية على وجهك واستخدمها بحذر في أي مكان آخر حيث يمكن للحمض أن يعطل مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك ويجعلك أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية لا تستخدمي الأطعمة الحمضية على بشرتك أكثر من مرة في الأسبوع.

ضع عصير الليمون الطازج أو عصير البرتقال على الجلد على يديك وقدميك باستخدام كرة قطنية قبل النوم اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

جفف قشور البرتقال في الفرن واطحنها حتى تتحول إلى مسحوق تخلط مع الزبادي العادي وتوضع على بشرتك قبل النوم اشطفيه بعد 15 إلى 20 دقيقة.

اهرسي ربع كوب من لب البابايا الطازج وضعيه على بشرتك جرب هذه الطريقة في حوض الاستحمام لأن البابايا يمكن أن تكون سائلة اشطفه بعد 20 دقيقة.

يمكن أيضًا استخدام خل التفاح كتطبيق موضعي وهو مضاد طبيعي للفطريات ويمكن أن يساعد في تفتيح البشرة خففي الخل بكميات متساوية من الماء ثم ضعيه على يديك وقدميك واتركيه حتى يجف.

طريقة عمل كريم لتبيض اليدين بالكركم

اخلطي ملعقة كبيرة من الكركم مع كمية كافية من ماء الورد لعمل عجينة سميكة ضعه على يديك وقدميك اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الدافئ كرر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا امزج ملعقة صغيرة من الكركم مع ما يكفي من عصير الخيار أو الزبادي العادي لعمل عجينة سائلة ينتج الزبادي خليطًا أكثر سمكًا ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل شطفه كرر كل يومين أو ثلاثة أيام.

طريقة عمل كريم لتبيض اليدين بالنشا

ضع الصويا أو النشا موضعياً الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مثل التوفو والأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز يمكن أن يكون لها تأثير تفتيح البشرة يمكن هرس التوفو في عجينة ووضعها على الجلد ويمكن تقطيع البطاطس وفركها مباشرة على اليدين والقدمين اشطف مهروس التوفو أو عصير البطاطس عن الجلد بعد 10 إلى 20 دقيقة مع الأرز يمكنك استخدام عجينة الدقيق أو ماء الأرز:

اخلطي ملعقة كبيرة أو دقيق أرز مع كمية كافية من الماء لعمل عجينة وضعها على الجلد اتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة ثم اشطفيه.

لاستخدام ماء الأرز اشطف كوبًا أو كوبين من الأرز بالماء قبل الطهي صفي الأرز واحتفظي بالماء نقع اليدين والقدمين في ماء الأرز لمدة 10 دقائق ثم اشطفهما.

اشتري كريم تفتيح البشرة التجاري

هناك العديد من الكريمات والمستحضرات في السوق المصممة لتفتيح البشرة ويمكن العثور عليها في معظم متاجر التجميل أو الأدوية أو مستحضرات التجميل تعمل العديد من هذه المنتجات عن طريق تقليل كمية الميلانين في الجلد وهو ما يعطي الجلد لون هو مع ذلك هناك مخاطر مرتبطة بهذه المنتجات ويجب عليك التحدث مع طبيبك قبل استخدامها.

تجنب المنتجات التي تعمل على تفتيح البشرة بالزئبق

تحتوي العديد من منتجات تفتيح البشرة على الهيدروكينون وقد تم ربط الاستخدام طويل الأمد لهذا المكون بالسرطان لذلك قد ترغب في تجنب أي منتجات تحتوي عليه.

أسباب غمقان بشرة اليدين

كثير منا لا يهتمون بأيدينا وأقدامنا بقدر اهتمامنا بوجوهنا غالبًا ما يتم إهمال الجلد الموجود على أطرافنا على الرغم من بقائه مكشوفًا معظم الوقت ويميل إلى الخضوع لدباغة كبيرة لا يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي فقط إلى تغير لون أيدينا وأقدامنا ولكن المشاركة في الأعمال المنزلية لها تأثير سلبي أيضًا مما يجعلها أغمق من وجهنا.