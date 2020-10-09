أخبار عاجلة

تقرير: استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في الشرق الأوسط رغم تحديات كورونا -
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني"

Print
كان قائدًا للطائرة الملكية التي أعادت فريق رحلة الفضاء من أمريكا قبل 35 عامًا

عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار

قدَّم رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الكابتن طيار فاروق بن محمد الحسيني الذي تُوفي اليوم الجمعة، ودُفن في مقبرة بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان في اتصال هاتفي بأسرة الفقيد عن حزنه في وفاة الحسيني واصفًا إياه بالطيار المهني المخلص لوطنه، وقد كان له دور في قيادة الطائرة الملكية الخاصة 7o7 التي أمر بها الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، التي أعادت فريق السعودية المشارك في رحلة الفضاء الناجحة عام 1985م؛ إذ تولى قيادة الطائرة التي أقلت الطاقم العلمي السعودي من أمريكا إلى المملكة العربية السعودية مرورًا بسويسرا.

وأوضح أن الراحل عمل بكل مهنية واحتراف لسنوات طويلة في خدمة الوطن والمواطن من خلال المهام الموكلة إليه في الطيران الملكي؛ إذ عمل في خدمة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وأيضًا الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، سائلاً الله للراحل الرحمة وجنات النعيم.

من جانبه، أعرب محمد الحسيني، نجل الراحل، باسمه ونيابة عن أسرته، عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على تعزيته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -أعزهم الله-، ومؤكدًا أن تعزية الأمير كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصاب أفراد أسرته وعائلته.

يُذكر أن الطائرة الملكية كان على متنها إلى جانب أول رائد فضاء عربي مسلم، الأمير أحمد بن سلمان -رحمه الله-، والكابتن عبدالمحسن البسام، وأعضاء الرحلة المكون من أربعين شخصًا في مختلف المجالات. وقد تلقى الأمير سلطان بن سلمان وهو على متن الطائرة في طريقها إلى السعودية اتصالاً من الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، يأمره بأن يرتدي بدلة الفضاء أثناء نزوله إلى أرض المطار في الطائف؛ لكي يشارك الناس فرحة هذا الإنجاز التاريخي.

الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية