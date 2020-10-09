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استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية

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استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية
يواصل برنامجه الإعدادي لطوكيو

استبعاد ناصر الدوسري من قائمة الأخضر الأولمبي .. لعدم جاهزيته الطبية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ، اليوم الجمعة ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها مران على التمرير، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب ناصر الدوسري، لعدم جاهزيته الطبية.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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