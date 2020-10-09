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مستشفيات صحة بيشة العامة تحصل على تقييم ١٠٠٪ في تقارير الزائر السري

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من خلال متابعة مؤشرات الالتزام بإجراءات الفرز البصري

مستشفيات صحة بيشة العامة تحصل على تقييم ١٠٠٪ في تقارير الزائر السري

نجحت الـ 8 مستشفيات العامة التابعة لصحة بيشة في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري لتقييم الفرز البصري في المستشفيات وذلك من خلال متابعة مؤشرات الالتزام بإجراءات الفرز البصري، وحصول كل مستشفى على أعلى تقييم بواقع 100%.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة بيشة أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين على أفضل المستويات، وجميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.

يذكر أن مستشفيات صحة بيشة الـ8 هي: مستشفى الملك عبدالله ، مستشفى الولادة والأطفال ، مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ، مستشفى تثليث ، مستشفى سبت العلاية ، مستشفى البشائر ، مستشفى تبالة ، مستشفى وادي ترج.

مستشفيات صحة بيشة العامة تحصل على تقييم ١٠٠٪ في تقارير الزائر السري

مستشفيات صحة بيشة العامة تحصل على تقييم ١٠٠٪ في تقارير الزائر السري

صحة بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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