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"انفوجرافيك".. ضبط 57 منتجاً مخالفاً للإطارات في ثلاث مدن بالمملكة

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ضمن جولة رقابية نفذتها خمس جهات حكومية

أسفرت الجولات الرقابية على مستودعات الإطارات، والتي استهدفت 26 مستودعاً، وذلك للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات، عن ضبط منتجات مخالفة بلغت 57 منتجاً.

ونفذت الجولات خمس جهات حكومية هي كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبينت الجولة الرقابية نطاق عمل تنفيذها في ثلاث مدن رئيسية هي الدمام والرياض ومكة المكرمة، وتشمل أنواع المخالفات من خلال وجود بطاقة كفاءة الطاقة ممزقة، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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