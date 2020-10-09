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"موارد الرياض" تحرر 53 مخالفة وتضبط 44 مخالفاً لنظام العمل

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"موارد الرياض" تحرر 53 مخالفة وتضبط 44 مخالفاً لنظام العمل "موارد الرياض" تحرر 53 مخالفة وتضبط 44 مخالفاً لنظام العمل
أسفرت عن إغلاق 35 محلاً مخالفاً لقرارات التوطين والاشتراطات البلدية

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذها مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضية على " محال الاتصالات ومعارض السيارات والأسواق الشعبية والمنشآت الصحية وبعض المراكز التجارية المعروفة " عن تحرير 53 مخالفة وإنذار وإغلاق 35 محلاً مخالفاً لقرارات التوطين والاشتراطات البلدية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الجولات تكون بالتنسيق مع الجهات الشريكة لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بقرارات العمل والتوطين، مشيراً إلى أنه جرى تنفيذ ما يقارب من 400 زيارة وتسليم 44 وافداً مخالفاً لنظام العمل والتوطين لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم.

وأهاب الدكتور الحربي بجميع المواطنين والمواطنات بضرورة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الإبلاغ عن المخالفات على تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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