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الأردن : الحظر الشامل ضروري لهذا السبب ...

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الأردن : الحظر الشامل ضروري لهذا السبب ... الأردن : الحظر الشامل ضروري لهذا السبب ...

جى بي سي نيوز  :- تضج مواقع التواصل الاجتماعي بحملة شهواء ضد الحظر الشامل  الذي فرضته خلية الازمة هذا اليوم الثلاثاء بحيث يشمل يومي الجمعة والسبت القادمين .

محط اهتمام المواطنين في هذه اللحظات هو هذا الحظر الذي كان مفاجئا كما يقولون ومتناقضا مع تصريحات وزير الصحة التي اطلقها في وقت سابق عن انه لن يكون هناك حظر شامل وان الحظر سيقتصر على بؤر الاصابات وليس على مستوى المملكة .

غير اننا واذا نظرنا الى حجم الاصابات التي تعدت الالف وخمسمئة اصابة يوميا ، واذا اخذنا بعين الاعتبار حجم اجهزة التنفس الصناعي والتي لا تتعدى 400 جهاز مع الاحتياط وفق مصدر مطلع فان الحظر يصبح مطلوبا خاصة اذا علمنا بأن الوفيات تتزايد والاصابات بين صفوف الكوادر الطبية بدأت بالارتفاع .

حسنا : الحظر الشامل صعب للغاية ولكن الاصعب هو الاباء والامهات والاجداد الذين ليس بامكانهم مقاومة الاصابة مذكرين بهذا الصدد بحالات الوفيات الاخيرة والتي طالت اعمارا في الثمانينيات اي ان كبار السن في خطر داهم اذا ما اصيب اي من افراد الاسرة  التي يعيشون في كنفها بالفيروس   . 

كما وان اختيار ايام الحظر يعتبر اختيارا موفقا لانه ايام عطلة وفي هذه الايام تكثر الحفلات واللقاءات مما يزيد " الطين بلة "  ويضغط على النظام الصحي الذي يعاني اصلا ولا يستطيع استيعاب اي خلل صحي بمستوى الانتشار المجتمعي للفيروس .

قد تختلف الاراء والاجتهدات ولكن لو فكرنا قليلا فانه ليس من خيار امام خلية الازمة الا التحرك لعل وعسى ان نخفف من اعداد الاصابات التي باتت كابوسا حقيقيا يعيشه الاردنيون في مختلف اماكن تواجدهم .

المدينة نيوز - غدير شهاب

جي بي سي نيوز

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