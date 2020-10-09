أخبار عاجلة

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حادث وكسور لم يثنيا "عقيل" عن مواصلة شفعها بسباقات الدراجات النارية

Print
حادث وكسور لم يثنيا "عقيل" عن مواصلة شفعها بسباقات الدراجات النارية حادث وكسور لم يثنيا "عقيل" عن مواصلة شفعها بسباقات الدراجات النارية
أول سعودية تحصل على رخصة رسمية في هذه الرياضة

حادث وكسور لم يثنيا

لم تُثن حادثة سقوط المتسابقة "دانيا عقيل" من دراجتها النارية وإصابتها بكسور في العظام من مواصلة شغفها وتحديها لمخاطر هذه الرياضة، محذرة في هذا الصدد من المخاطر العالية التي تنطوي عليها سباقات الدراجات النارية التي يجب أن يعيها ويتقبلها الإنسان قبل دخوله ميادينها ومضمارها.

وأكدت "عقيل"، وهي أول سعودية تحصل على رخصة رسمية لسباقات الدراجات النارية لبرنامج MBC في أسبوع "بأن هذه الرياضة خطيرة جدًّا، ويجب أن يعي الإنسان مخاطرها العالية قبل دخوله حلبة السباقات.

وعن الحادث الذي تعرضت له قالت: "تقبلت المخاطر الكبيرة لهذه الرياضة؛ حيث حصل لي حادث في السباق الخامس في مملكة البحرين وسقطت من الدراجة التي اصطدمت بجسمي وتعرضت لأربعة كسور في العظام؛ ثلاثة في الحوض، والرابع في شعب بالعمود الفقري، ولكن بحمد الله تماثلت للشفاء من هذه الإصابة وعدت؛ فيجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة.

وفيما تستعد "عقيل" الحاصلة على درجة الماجستير في التجارة الدولية لخوض حلبات السباق للمشاركة في بطولات الدراجات النارية التي ستقام في الخليج وحول العالم؛ فقد استعادت سائقة الدراجة النارية بدايات عشقها المبكر لهذه الرياضة بتأثير من محيط عائلتها من خلال اللعب بالدراجات في البر ، مشيرة إلى أن نجاحها في اختبارات الحصول على الرخصة أهلها للمشاركة في الموسم الإماراتي ومن ثم البحريني.

وعن انطباع الناس عن قيادة المرأة للدراجة النارية أضافت عقيل: "لم أفكر أنها رجالية لأن نعيش في عصر تمكين المرأة السعودية وجميع الفرص والمجالات متاحة أمامها لإثبات قدراتها وكفاءتها فلم أتعرض لأي تحديات أو مشاكل في هذا الخصوص. mbc في أسبوع الدراجات النارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية