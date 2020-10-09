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وزارة الرياضة تلزم جميع الأندية الرياضية بإعداد لائحة تنظيم العمل

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وزارة الرياضة تلزم جميع الأندية الرياضية بإعداد لائحة تنظيم العمل وزارة الرياضة تلزم جميع الأندية الرياضية بإعداد لائحة تنظيم العمل
وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية

وزارة الرياضة تلزم جميع الأندية الرياضية بإعداد لائحة تنظيم العمل

أصدرت وزارة الرياضة قراراً بإلزام جميع الأندية الرياضية بالمملكة بإعداد لائحة تنظيم العمل، وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها والعمل بموجبها.

وتتضمن هذه اللائحة إيقاع الجزاء المالي المناسب على العامل في النادي، في حال أصدرت الوزارة بحقه جزاء إدارياً، وفقاً للصلاحيات المخولة بها نظاماً، مع عدم الإخلال بحق النادي في إضافة المخالفات والجزاءات النظامية على العاملين، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

يأتي ذلك بهدف تنظيم العمل الإداري في الأندية الرياضية والارتقاء بأدائها، لاستكمال منظومة حوكمتها، وصولاً إلى أفضل الممارسات الإدارية السليمة، بما يتوافق مع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، إلى جانب ما تمت ملاحظته على كثير من الأندية من عدم وجود ما ينظم العلاقة بين النادي والعاملين فيه، ويضمن حفظ الحقوق وتعزيز المسؤوليات وتوضيح المهام، وتطبيقاً لما نص عليه نظام العمل بشأن إلزام كل منشأة بإعداد لائحة تنظيم العمل، حفظا لتلك الحقوق بين كافة الأطراف.وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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