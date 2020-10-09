أخبار عاجلة

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها

Print
وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها
قالت: الغرامة ناتجة عن تصرف شخصي مخالف

وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها

أصدرت وزارة الرياضة الأندية الرياضية، الجمعة، قرارًا بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها، من ميزانياتها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به.

وبيّنت الوزارة في بيانها أن القرار جاء بناءً على ما لاحظته من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرّة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تُصدر من اللجان الرياضية المختصة.

وطالبت الوزارة الأندية باعتبار الغرامات ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها، وقيام النادي بسداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًّا يعارض تحقيق الغايات المرجوّة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية

#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

شبكة عيون الإخبارية