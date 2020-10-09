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جي بي سي نيوز :- ارتفع عدد ضحايا تفجير شاحنة مفخخة بمدينة الباب الخاضعة للمعارضة شمالي سوريا، الثلاثاء، إلى 18 قتيلا و70 مصابا.

أفادت بذلك مصادر في مشفى مدينة الباب (حكومي)، مرشحة ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة.

وكانت شاحنة مفخخة جرى تفجيرها في وقت سابق اليوم بأحد الشوارع المزدحمة بمدينة الباب؛ ما تسبب بدمار بعض المحال واندلاع حرائق.

وتواصل فرق الدفاع المدني انتشال الضحايا من تحت ركام التفجير.

وفيما قامت قوى الأمن في المنطقة بضرب طوق أمني حول منطقة التفجير، وجهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى منظمة “ي ب ك/ بي كا كا”؛ التي سبق أن نفذت أعمالا مشابهة.

والأحد، قُتل شخصان وجرح 7 آخرون في تفجير استهدف نقطة تفتيش لقوى الأمن في المدينة.

وتواصل “ي ب ك” تواجدها في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، بريف حلب الشمالي.

القدس العربي