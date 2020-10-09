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خلال أسبوعين.. "الموارد البشرية" بالرياض تنفذ 400 زيارة للمنشآت والأسواق الشعبية

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تم تحرير 53 مخالفة وإغلاق 35 محلًّا مخالفًا لقرارات التوطين

خلال أسبوعين..

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذها مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، على محلات الاتصالات، ومعارض السيارات، والأسواق الشعبية، والمنشآت الصحية، وبعض المراكز التجارية المعروفة؛ عن تحرير 53 مخالفة، وإنذار وإغلاق 35 محلًّا مخالفًا لقرارات التوطين واشتراطات البلدية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد بن عبدالله الحربي، الذي رافق إحدى هذه الحملات أن الجولات تتم بالتنسيق مع الجهات الشريكة لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بقرارات العمل والتوطين.

وأشار إلى أنه تم خلال هذين الأسبوعين تنفيذ ما يقارب 400 زيارة، وتسليم 44 وافدًا مخالفًا لنظام العمل والتوطين لإدارة الوافدين؛ تمهيدًا لترحيلهم.

وأهاب "الحربي" بجميع المواطنين والمواطنات، ضرورة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الإبلاغ عن المخالفات على تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

خلال أسبوعين..

خلال أسبوعين..

خلال أسبوعين..

خلال أسبوعين..

خلال أسبوعين..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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