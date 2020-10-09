محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم

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بعد تسجيلها سابقًا ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي

رفع الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بتسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل في العالم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وأكد أن ذلك ليس مستغربًا على واحة الأحساء التي تُعد منطقة غنية ذات مقومات كثيرة ومتعددة، وأنها دائمًا ما تحظى بدعم واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة التي بدعمها ومتابعتها لازالت الأحساء تحقق الكثير، حيث تم تسجيلها قبل مدة كموقع تراث عالمي ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، ثم تم الإعلان بأنها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٩، والآن تُسجٍّل كأكبر واحة زراعية في العالم، وكل ذلك في وقت قصير، مترجمًا تلك الجهود المبذولة التي تحظى بها جميع مدن المملكة العربية السعودية.

وشكر جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وجميع العاملين الذين شاركوا في تسجيل الواحة، متطلعا لمزيد من النجاحات لمحافظة الأحساء مع تمنيه لجميع محافظات ومناطق المملكة بالاستمرار في النمو والازدهار تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

