أخبار عاجلة

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم

Print
محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم
بعد تسجيلها سابقًا ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي

محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة على تسجيل أكبر واحة نخيل في العالم

رفع الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بتسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل في العالم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وأكد أن ذلك ليس مستغربًا على واحة الأحساء التي تُعد منطقة غنية ذات مقومات كثيرة ومتعددة، وأنها دائمًا ما تحظى بدعم واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة التي بدعمها ومتابعتها لازالت الأحساء تحقق الكثير، حيث تم تسجيلها قبل مدة كموقع تراث عالمي ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، ثم تم الإعلان بأنها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٩، والآن تُسجٍّل كأكبر واحة زراعية في العالم، وكل ذلك في وقت قصير، مترجمًا تلك الجهود المبذولة التي تحظى بها جميع مدن المملكة العربية .

وشكر جهود وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وجميع العاملين الذين شاركوا في تسجيل الواحة، متطلعا لمزيد من النجاحات لمحافظة الأحساء مع تمنيه لجميع محافظات ومناطق المملكة بالاستمرار في النمو والازدهار تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية