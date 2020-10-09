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جمعيات تحفيظ القرآن تواصل التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول

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جمعيات تحفيظ القرآن تواصل التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول جمعيات تحفيظ القرآن تواصل التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول
بموجب توجيه وزير الشؤون الإسلامية.. حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات

جمعيات تحفيظ القرآن تواصل التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باستمرار الدراسة عن بعد في جميع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة والدور النسائية التابعة لها، تزامنًا مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.

وأكد "آل الشيخ" في تصريح له أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في الجمعيات والحلق والدور النسائية التابعة لها، والتي يزيد طلابها على أكثر من مليون بمختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضح أن الوزارة وجهت الجمعيات بالتقيد بالتعليمات واستمرار العمل وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي المستجد.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة للقيام برسالتها في خدمة القرآن وتعليم النشء وغرس مبادئه العظيمة التي تقوم على نشر قيم الوسطية والاعتدال.


ولفت "آل الشيخ" النظر إلى أن الوزارة تسعى دائماً للعمل وفق توجيهات القيادة التي تؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لحماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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