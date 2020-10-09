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الفراية : فرض حظر التجول الشامل في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة

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الفراية : فرض حظر التجول الشامل في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة الفراية : فرض حظر التجول الشامل في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة

جى بي سي نيوز :- أعلن مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة الـ12 منتصف ليلة الخميس ولمدة 48 ساعة لينتهي في الـ 12 من منتصف ليلة السبت.

وأوضح خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء الثلاثاء، أنه سيتم تكرار تطبيق الحظر الشامل بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وإلى إشعار آخر.

وأشار إلى أنه وخلال فترة الحظر الشامل لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج وستستثنى فقط فرق التقصي الوبائي والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية.

وأضاف أنه وبخصوص الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر؛ فيتمّ السماح لهم بالمرور خلال أيّام حظر التجوّل الشامل، بمجرّد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنيّة.

وقال الفراية "اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة الباسلة / الجيش العربي في جميع محافظات ومناطق المملكة".

وأكد الفراية أنه وباستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل؛ سيستمر سريان حظر التجوّل الجزئي يوميّاً، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحاً للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحاً؛ ولا يسمح خلالها بالخروج إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

وشدد الفراية على استمرار مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقاً لنظام التتبّع الجغرافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وسيتمّ تنفيذ عزل وحظر شامل في هذه المناطق، لأسبوع أو أسبوعين، وفقاً للآليّة المعمول بها حاليّاً.

ونوه باستمرار الحملات التفتيشيّة والرقابيّة لكوادر الأمن العام على المنشآت، وقد تمّ اليوم تحرير حوالي 450 مخالفة بحقّ منشآت غير ملتزمة.

جي بي سي نيوز

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