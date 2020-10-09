مجلس الجمعيات الأهلية يدشن حساباته على مواقع التواصل

★ ★ ★ ★ ★

لعرض الأنشطة والشراكات الاستراتيجية وسلسلة المحاضرات

دشن مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام الدكتور سعدون السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة بإطلاق الحسابات الرسمية للمجلس عـلـى منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف هذا التحرك إلى التعرف أكثر و عن قرب عــلى رؤية ورسالة المجلس وأهدافه وأبرز الأنشطة والشراكات الاستراتيجية وسلسلة من المحاضرات التثقيفية التي سيطلقها المجلس قريباً، إضافة إلى مبادرات المجلس والمجالس الفرعية و عدد من البرامج الأخرى نسعى من خلالها لتحقيق الريادة العالمية.

ويجعل المجلس جميع المهتمين بالقطاع غير الربحي في المملكة في قلب الحدث من مصدر المعلومة أولًا بأول عبر منصاته الإعلامية:

⬇️ * منصة تويتر* ⬇️

https://twitter.com/majlis_ngos?s=21

⬇️ * منصة انستقرام* ⬇️

https://instagram.com/majlis_ngos?r=nametag

⬇️ *منصة فيس بوك* ⬇️

https://www.facebook.com/MajlisNgos/?ti=as

⬇️ *منصة سناب شات* ⬇️

https://www.snapchat.com/add/majlis_ngos

⬇️ * منصة تليجرام* ⬇️

https://t.me/Majlis_Ngos

⬇️ *منصة يوتيوب* ⬇️