الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ويعتمد فوز "بيرسبوليس"

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مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين انتهت بالاحتكام إلى ركلات الترجيح

قرّرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي رفض الاحتجاج المقدم من نادي "النصر" ضد فريق "بيرسبوليس" الإيراني، الذي كان مضمونه عدم قانونية قيد "بيرسبوليس" عدداً من لاعبيه.

وقرّرت اللجنة، بعد رفضها الاحتجاج النصراوي، تثبيت نتيجة المباراة بخسارته بركلات الترجيح من "بيرسبوليس" الإيراني وخروجه من المسابقة.

وكانت مباراة الدور قبل النهائي بين الفريقين السعودي والإيراني قد انتهت لمصلحة "بيرسبوليس" بعد أن احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.