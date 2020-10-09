أخبار عاجلة

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات أممية خلال جائحة كورونا

Print
"المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات أممية خلال جائحة كورونا "المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات أممية خلال جائحة كورونا
لضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة

شارك مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الخميس، في الاجتماع الافتراضي المنعقد حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جائحة كوفيد-19.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة.

حضر الاجتماع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير، ورئيس قسم الجمعية العامة في وفد المملكة محمد العسيري.المعلمي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية