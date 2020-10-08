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"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:52 صباحاً
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:43 صباحاً
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حريق ضخم يندلع في ناطحة سحاب بمدينة ألسان الكورية الجنوبية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 أكتوبر 2020 11:52 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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