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مقيمة سورية تشكر حكومة المملكة على إنقاذ طفلتها من موت وشيك

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مقيمة سورية تشكر حكومة المملكة على إنقاذ طفلتها من موت وشيك مقيمة سورية تشكر حكومة المملكة على إنقاذ طفلتها من موت وشيك
كانت تشكو من آلام ولفترات طويلة ما يقارب أكثر من ستة أشهر

مقيمة سورية تشكر حكومة المملكة على إنقاذ طفلتها من موت وشيك

قدمت والدة الطفلة روند عمر السوادي، سورية مقيمة في المملكة، شكرها لحكومة المملكة العربية على الاهتمام الذي قدم لطفلتها وتم إنقاذها من موت وشيك على حد قولها.

وفي التفاصيل قالت والدة الطفلة لـ"سبق": روند كانت تشكو من آلام ولفترات طويلة ما يقارب أكثر من ستة أشهر، نأخذها على أكثر من طبيب ونجري لها تحاليل لكن لا نرى نتيجة، فقد كانت حالتها تسوء أكثر وأكثر ولا تستجيب إلى العلاج أبدًا.

وأضافت: وبعد أن ازدادت حالتها سوءًا تم نقلها بسيارة الإسعاف يوم الأربعاء وقت الظهيرة. حيث كانت طفلتي بين الحياة والموت، ومجرد وصولنا إلى مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة استقبلونا ولم يناقشوا في أي أمور أخرى، لأن همهم الوحيد هو إنقاذ هذه الطفلة وعلاجها بأسرع وقت.
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وأردفت: قاموا برحلة العلاج وتشخيص حالتها، كان واقفًا على حالة ابنتي كادر ونخبة قوية من الأطباء، فريق وروح واحدة، أقسم بالله كانوا يعملون ليل نهار مثل خلية النحل دون كلل أو ملل.

واختتمت حديثها قائلة: أقدم كل الشكر والامتنان لهذه الجهود، ولا يسعني إلا أن أشكرهم، وكلمة الشكر والعرفان والتقدير قليلة في حق هذا المستشفى وفي حق العاملين عليها، بل قليلة في حق هذه المملكة، مملكة الإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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