الحالة الوبائية مقلقة.. المغرب يمدد طوارئ "كورونا"

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الحكومة أكدت حرصها على فعالية الإجراءات

قررت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس (آذار)، شهرًا آخر حتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ للتصدي لانتشار وباء "كوفيد-19".

وبيّنت الحكومة في بيان نقلته "فرانس 24" أنها مددت الطوارئ الصحية التي كان مقررًا أن تنتهي في 10 أكتوبر، بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية العاشر من الشهر المقبل؛ حرصًا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".

وأضافت أن هذا التمديد تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم.

ويسجل المغرب منذ أكثر من شهرين، ارتفاعًا في أعداد الإصابات والوفيات؛ جراء الوباء بحصيلة يومية تتجاوز الألفين منذ بضعة أسابيع، وفاق مجموع الإصابات 140 ألفًا حسب آخر حصيلة رسمية أمس، توفي 2439 من بينهم، بينما تماثل أكثر من 118 ألفًا للشفاء.