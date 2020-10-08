أخبار عاجلة

معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انتهاء مهام "العلوني" رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية بينبع الصناعية

Print
انتهاء مهام "العلوني" رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية بينبع الصناعية انتهاء مهام "العلوني" رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية بينبع الصناعية
بعد 40 عامًا من العطاء.. وتكليف "القرشي" خلفًا له

انتهاء مهام

بعد 40 عامًا من العطاء في مدن ‎الهيئة الملكية للجبيل وينبع، غادر المهندس عدنان بن عايش العلوني منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.

جاء ذلك بعد مسيرة عملية حافلة بالإنجازات وأروقة العمل الرسمي وميادين المشاريع التنموية بمدن الهيئة الملكية لتبقى مآثره وسيرته العطرة في ذاكرة كل من عمل وتعامل معه.

يذكر أن رئيس ‎الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية بينبع.

كما قدمت الهيئة الملكية بينبع الصناعية التهنئة للدكتور القرشي، داعية المولى -عز وجل- له بالتوفيق والسداد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخير ونماء مدينة ‎ينبع الصناعية.‎

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شبكة عيون الإخبارية