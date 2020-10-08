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القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
تمنت له الصحة وللشعب الشقيق التقدم

القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق إطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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