بالأسماء.. "القحطاني" يعتمد تدوير وتكليف 13 قياديًّا تربويًّا بتعليم المهد

★ ★ ★ ★ ★

بناء على توصية أعضاء لجنة اختيار القيادات

أصدر مدير تعليم محافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني، 13 قرارًا إداريًّا، بتدوير وتكليف عدد من القيادات التعليمية في مختلف الأقسام لقطاع البنين والبنات، بناء على توصية أعضاء لجنة اختيار القيادات.

وشملت التكليفات الجديدة:

1- عبد الله زويد المطيري، رئيسًا لقسم شؤون المعلمين.

2- نوح فهيد الديحاني، رئيسًا لقسم رعاية الموهوبين "بنين".

3- عيادة مبارك الغيداني، رئيسًا لقسم النشاط الطلابي "بنين".

4- عبد العزيز على المطيري، أمينًا لإدارة التعليم.

5- عايض عايش المطيري، رئيسًا لقسم الاختبارات والقبول "بنين".

6- عجاب سعود الغيداني، رئيسًا لقسم الإعلام التربوي.

7- أحمد مناور العزيزي، رئيسًا لقسم الصحة المدرسية.

8- سويلم ضيف الله الشلاحي، رئيسًا لقسم التخطيط المدرسي.

9- حمود بدير العارضي، رئيسًا لقسم الجودة الشاملة.

10- مصلح محمد المطيري، رئيسًا لقسم الأمن والسلامة.

11- خالد مخلد العنزي، مستشارًا تعليميًّا.

12- فطوم ربيح المطيري، رئيسة لقسم تعليم الكبيرات "بنات".

13- آمال محمد الصحفي، مشرفة على قسم التربية الخاصة "بنات" بالإضافة لعملها.