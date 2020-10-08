أخبار عاجلة

معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالأسماء.. "القحطاني" يعتمد تدوير وتكليف 13 قياديًّا تربويًّا بتعليم المهد

Print
بالأسماء.. "القحطاني" يعتمد تدوير وتكليف 13 قياديًّا تربويًّا بتعليم المهد بالأسماء.. "القحطاني" يعتمد تدوير وتكليف 13 قياديًّا تربويًّا بتعليم المهد
بناء على توصية أعضاء لجنة اختيار القيادات

بالأسماء..

أصدر مدير تعليم محافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني، 13 قرارًا إداريًّا، بتدوير وتكليف عدد من القيادات التعليمية في مختلف الأقسام لقطاع البنين والبنات، بناء على توصية أعضاء لجنة اختيار القيادات.

وشملت التكليفات الجديدة:

1- عبد الله زويد المطيري، رئيسًا لقسم شؤون المعلمين.

2- نوح فهيد الديحاني، رئيسًا لقسم رعاية الموهوبين "بنين".

3- عيادة مبارك الغيداني، رئيسًا لقسم النشاط الطلابي "بنين".

4- عبد العزيز على المطيري، أمينًا لإدارة التعليم.

5- عايض عايش المطيري، رئيسًا لقسم الاختبارات والقبول "بنين".

6- عجاب سعود الغيداني، رئيسًا لقسم الإعلام التربوي.

7- أحمد مناور العزيزي، رئيسًا لقسم الصحة المدرسية.

8- سويلم ضيف الله الشلاحي، رئيسًا لقسم التخطيط المدرسي.

9- حمود بدير العارضي، رئيسًا لقسم الجودة الشاملة.

10- مصلح محمد المطيري، رئيسًا لقسم الأمن والسلامة.

11- خالد مخلد العنزي، مستشارًا تعليميًّا.

12- فطوم ربيح المطيري، رئيسة لقسم تعليم الكبيرات "بنات".

13- آمال محمد الصحفي، مشرفة على قسم التربية الخاصة "بنات" بالإضافة لعملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شبكة عيون الإخبارية