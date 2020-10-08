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منسوبات "الشؤون الإسلامية" يقدمّن الرعاية للمعتمرات على مدار الساعة

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تكليف أكثر من 100 مراقبة ومشرفة يعملن بنظام الورديات

منسوبات

كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فريقًا نسائيًّا متكاملًا في جميع المواقيت ومرافقها بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للعمل على تقديم الخدمة والإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال لممثلات الشركات الوطنية المعنية بصيانة ونظافة وتعقيم المواقيت ومساجدها.

يأتي ذلك تزامنًا مع عودة العمرة تدريجيًّا، وفي إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بفرع منطقة مكة المكرمة ابتسام حميد السلمي، أن الفرع يشرف على أغلب المواقيت التي تخدم المعتمرين.

وأشارت إلى تكليف أكثر من 100 مراقبة ومشرفة يعملن بنظام الورديات وعلى مدار الساعة للإشراف على مقدمات الخدمات في المواقيت من منسوبات الشركات الوطنية وفق البروتوكولات الصحية لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

منسوبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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