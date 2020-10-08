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الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بـ"كورونا"
حالات الشفاء في العراق تصل إلى 101,314

الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 109441 حالة، بينما سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 642 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7485 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 538 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 101314 حالة.

من ناحية أخرى، سجل العراق 3522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 394566 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 79 حالة وفاة جديدة, ليرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9683, فيما سُجلت 4031 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 323815 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 61068, منهم 524 يرقدون في العناية المركزة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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