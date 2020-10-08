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إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال جولات لبلدية رجال ألمع

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مصادرة 20 كيلوجرامًا و13 لترًا من المواد غير الصالحة

إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال جولات لبلدية رجال ألمع

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من المحلات والمطاعم، ورصد بعضًا من المخالفات خلال الجولات الرقابية المسائية التي قام بها وشملت العديد من المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.

وقال رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع: هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات سعادة أمين المنطقة الدكتور "وليد بن محمد الحميدي"؛ حيث تهدف هذه الجولات إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف "آل مصمع": صحة البيئة بالبلدية قد قامت خلال أسبوع بـ56 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات وإغلاق 6 محلات ومطاعم، إضافة إلى مصادرة 20 كيلوجرامًا و13 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال جولات لبلدية رجال ألمع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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