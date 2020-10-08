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لافروف: واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بحكم ذاتي للأكراد بسوريا

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لافروف: واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بحكم ذاتي للأكراد بسوريا لافروف: واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بحكم ذاتي للأكراد بسوريا

جي ي سي نيوز:- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع تركيا بتمكين الأكراد من إقامة حكم ذاتي لهم في سوريا.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي، أن فكرة واشنطن هي أن يقيم الأكراد حكما ذاتيا لهم بصلاحية دولة كاملة في مناطقهم شمالي شرق سوريا ، وفق "عربي21" .

ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى الحد من انتهاك وحدة الأراضي التي يقطنها الأكراد، منعا لانفجار أزمة هناك.

وأضاف: "التلاعب بوحدة أراضي أي دولة انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي هذه الحال بالضبط هذا الأمر لا يخص سوريا فقط، إنه ينطبق على القضية الكردية التي قد تنفجر بقوة، ستبدو الأوضاع الحالية مقارنة معها أقل جدية بكثير".

وبحسب ، فإن "الدعوة إلى الانفصالية بل تمريرها بشكل نشط قد تؤدي إلى تداعيات سيئة جدا. يجب الإشارة من جديد إلى أن هذا كله تقوم به دولة تقع بعيدة وراء المحيط، أما التداعيات فستتعامل معها دول المنطقة وأوروبا وكذلك نحن بأنفسنا؛ لأننا قريبون من هذه الأرض".

يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من واشنطن، تسيطر على مناطق واسعة شمالي شرق سوريا، وتطمح إلى إقامة حكم ذاتي لها.

جي بي سي نيوز

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