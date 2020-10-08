أخبار عاجلة

طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يُطلق برنامج التدريب الجامعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الطائف تفتح 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء

Print
طبقت الإجراءات القانونية حيالهم وألزمتهم بنقل المخلفات

أمانة الطائف تفتح 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء

فتحت أمانة الطائف 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء في حي الوسام، مما تسبب في إرباك الحركة المرورية، وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشوارع، وطبقت الإجراءات القانونية حيالهم.

وحذرت الأمانة المقاولين وملاك الأراضي والعقارات من إغلاق الشوارع النافذة بمواد البناء مثل البطحاء والخرسانة والحديد والأسمنت ومخلفات القطوع الصخرية والحفر، مشيرة إلى أن فرق العمل البلدية ستقوم بإيقاف العمل وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين وملاك العقارات، بالإضافة إلى إلزامهم بتوفير حاويات لنقل المخلفات.

وأسهمت الجولات الرقابية على الأحياء السكنية الجديدة بالطائف في تصحيح مخالفات البناء وإلزام المقاولين والملاك بتطبيق الإجراءات اللازمة والتي تضمن سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة أن استغلال الشوارع في أعمال البناء يسهم في إتلاف طبقات الشوارع، حيث يتم إغراق الشوارع بالماء ومواد البناء في طور التجهيز، والتي تتسبب في انهيار التربة وإتلاف الأسفلت وتصدع الأرصفة.

وأكدت الأمانة أن فرق متابعة البناء والتعديات بالفروع البلدية مستمرة في تنفيذ الدوريات الرقابية لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها في كل المواقع داخل المدينة والضواحي والمخططات الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شبكة عيون الإخبارية