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ألمانيا تحذر مواطنيها من انتشار خارج عن السيطرة لـ"كورونا"

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ألمانيا تحذر مواطنيها من انتشار خارج عن السيطرة لـ"كورونا" ألمانيا تحذر مواطنيها من انتشار خارج عن السيطرة لـ"كورونا"
"شبان" طالب بعدم تبديد النجاح المحقق في مكافحة الوباء

ألمانيا تحذر مواطنيها من انتشار خارج عن السيطرة لـ

أعربت السلطات الألمانية اليوم (الخميس) عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، محذرة من انتشار خارج عن السيطرة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررًا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.

وأوضح وزير الصحة الألماني ينس شبان، خلال مؤتمر صحافي في برلين، أن عدد الإصابات يرتفع وخصوصًا اليوم، بشكل مثير للقلق، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وطالب "شبان" بعدم تبديد النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن في معركتها ضد الوباء.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد الأربعة آلاف الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية أبريل (نيسان)، حين كانت البلاد تلزم إجراءات العزل.ألمانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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