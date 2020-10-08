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12 ساعة وتنتهي مدة تحديث بيانات 83 ألفًا من منسوبي المساجد بالمملكة

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12 ساعة وتنتهي مدة تحديث بيانات 83 ألفًا من منسوبي المساجد بالمملكة 12 ساعة وتنتهي مدة تحديث بيانات 83 ألفًا من منسوبي المساجد بالمملكة
التخلف عن رفعها إلكترونيًا.. يعرّض صاحبه لإيقاف المكافآت الشهرية

12 ساعة وتنتهي مدة تحديث بيانات 83 ألفًا من منسوبي المساجد بالمملكة

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أهمية تحديث ورفع البيانات عبر بوابتها الإلكترونية لأكثر من 83 ألفًا من منسوبي المساجد "خطيب، إمام، مؤذن، خادم"، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والتي قد تتسبب في إيقاف الخدمات ومنها المكافأة الشهرية التي يتقاضاه منسوبي المساجد .

ولم تتبق سوى 12 ساعة لانتهاء المدة التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية في وقت سابق، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الممارسات والخدمات إلكترونياً مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقاً لـرؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد دعت عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية اليوم الخميس.

ولفتت إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن المستفيدون التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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