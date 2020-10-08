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طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:43 صباحاً
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يُطلق برنامج التدريب الجامعي
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
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8 الصبح - د. خالد عبد الفتاح : أنجزنا 13 ألف منزل في المرحلة الأولى والعدد المتبقى عليه خلافات بناء
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DMC
الخميس 08 أكتوبر 2020 12:14 مساءً
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