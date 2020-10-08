أخبار عاجلة

طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يُطلق برنامج التدريب الجامعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - الإسكان تمد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بـ 9 مدن حتى 22 أكتوبر الجاري

  • DMC
  • 117
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مساء dmc يستضيف 3 واعظات بوزارة الأوقاف وحديث عن دورهن في المجتمع

مساء dmc - مساء dmc يستضيف 3 واعظات بوزارة الأوقاف وحديث عن دورهن في المجتمع

مساء dmc مع "إيمان الحصري" | السبت 11/10/2020 | الحلقة الكاملة

مساء dmc مع "إيمان الحصري" | السبت 11/10/2020 | الحلقة الكاملة

مساء dmc - مساء dmc في معرض تراثنا للحرف اليدوية

مساء dmc - مساء dmc في معرض تراثنا للحرف اليدوية

مساء dmc - الرئيس السيسي يشكر أبطال مسلسل الاختيار ويشيد بالرسالة السامية التي قدمها للجمهور في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي يشكر أبطال مسلسل الاختيار ويشيد بالرسالة السامية التي قدمها للجمهور في مصر

شبكة عيون الإخبارية