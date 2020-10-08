قصور حكام الدوحة بتركيا تثقل كاهل الاقتصاد القطري.. "شعب في وادٍ وتنظيم في آخر"

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في وقت تعاني فيه البلاد من عجز قياسي في النقد الأجنبي دفعها للجوء للدين الخارجي

"الشعب في وادٍ، وتنظيم الحمدين في وادٍ آخر".. هذا هو ملخص حالة الشعب القطري مع حكامه، فبينما يعيش المواطن القطري المثقل بأزمات اقتصاده المترنح، يتنعم حكام الدوحة بقصور فاخرة في الداخل والخارج، كان آخرها ما كشفت عنه شركة "كوتش" التركية للمقاولات والإنشاءات.

مجمع القصور الجديد الخاص بالعائلة الحاكمة القطرية في ولاية يالوفا التركية والممتد على مساحة عشرة آلاف متر مربع، تم الانتهاء من خمسة وسبعين في المائة من أعمال إنشاءاته، ونشرت الشركة المنفذة صوراً للمشروع، مؤكدة تفرد وجودة الهياكل المصممة خصيصاً لصالح قصر آل ثاني.

وبخلاف مجمع القصور هذا، سبق أن كشفت تقارير إعلامية عن قيام الشيخة موزة والدة أمير قطر بتأسيس شركة باسم "Triple M" للعقارات السياحية، حصلت على أراض بمساحة أربعة وأربعين ألفاً وسبعمائة واثنين من الأمتار المربعة كانت مخصصة للزراعة بحسب ما نشرته الخميس بوابة "العين" الإماراتية.

يأتي ذلك في ظل عجز قياسي في النقد الأجنبي بقطر، حيث توجهت الحكومة عبر وزارة المالية خلال العام الجاري إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني. قطر