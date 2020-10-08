أخبار عاجلة

طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يُطلق برنامج التدريب الجامعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قصور حكام الدوحة بتركيا تثقل كاهل الاقتصاد القطري.. "شعب في وادٍ وتنظيم في آخر"

Print
قصور حكام الدوحة بتركيا تثقل كاهل الاقتصاد القطري.. "شعب في وادٍ وتنظيم في آخر" قصور حكام الدوحة بتركيا تثقل كاهل الاقتصاد القطري.. "شعب في وادٍ وتنظيم في آخر"
في وقت تعاني فيه البلاد من عجز قياسي في النقد الأجنبي دفعها للجوء للدين الخارجي

قصور حكام الدوحة بتركيا تثقل كاهل الاقتصاد القطري..

"الشعب في وادٍ، وتنظيم الحمدين في وادٍ آخر".. هذا هو ملخص حالة الشعب القطري مع حكامه، فبينما يعيش المواطن القطري المثقل بأزمات اقتصاده المترنح، يتنعم حكام الدوحة بقصور فاخرة في الداخل والخارج، كان آخرها ما كشفت عنه شركة "كوتش" التركية للمقاولات والإنشاءات.

مجمع القصور الجديد الخاص بالعائلة الحاكمة القطرية في ولاية يالوفا التركية والممتد على مساحة عشرة آلاف متر مربع، تم الانتهاء من خمسة وسبعين في المائة من أعمال إنشاءاته، ونشرت الشركة المنفذة صوراً للمشروع، مؤكدة تفرد وجودة الهياكل المصممة خصيصاً لصالح قصر آل ثاني.

وبخلاف مجمع القصور هذا، سبق أن كشفت تقارير إعلامية عن قيام الشيخة موزة والدة أمير قطر بتأسيس شركة باسم "Triple M" للعقارات السياحية، حصلت على أراض بمساحة أربعة وأربعين ألفاً وسبعمائة واثنين من الأمتار المربعة كانت مخصصة للزراعة بحسب ما نشرته الخميس بوابة "العين" الإماراتية.

يأتي ذلك في ظل عجز قياسي في النقد الأجنبي بقطر، حيث توجهت عبر وزارة المالية خلال العام الجاري إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني. قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| محمد الباز يستعرض شفافية الحكومة مع الشعب - الحلقة الكاملة 11 اكتوبر 2020

آخر النهار| محمد الباز يستعرض شفافية الحكومة مع الشعب - الحلقة الكاملة 11 اكتوبر 2020

بتوقيت مصر : منتجو الأسمنت يدعون الحكومة للتدخل لحماية القطاع

بتوقيت مصر : منتجو الأسمنت يدعون الحكومة للتدخل لحماية القطاع

"الحكومة ترد على 13 شائعة جديدة.. منها "ضريبة عقارية وخصم من الرواتب

"الحكومة ترد على 13 شائعة جديدة.. منها "ضريبة عقارية وخصم من الرواتب

حدث في 8 ساعات| الحكومة تستعرض مشروعات تنمية سيناء.. وتحذير للمواطنين من ارتفاع الحرارة والرطوبة

حدث في 8 ساعات| الحكومة تستعرض مشروعات تنمية سيناء.. وتحذير للمواطنين من ارتفاع الحرارة والرطوبة

شبكة عيون الإخبارية