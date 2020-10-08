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معلمو ومعلمات تعليم الباحة يحققون النسبة الكاملة 100% في الدخول لمنصة مدرستي

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ما يؤكد وعيهم التام والجهود المضاعفة لضمان سير الحصص الدراسية

معلمو ومعلمات تعليم الباحة يحققون النسبة الكاملة 100% في الدخول لمنصة مدرستي

حقق معلمو ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، النسبة الكاملة 100% في الدخول لمنصة مدرستي خلال الفترة السابقة؛ من خلال التقارير والمؤشرات الرئيسية للدخول على المنصة، والتي أثبتت ما يتمتع به المعلمون والمعلمات من وعي تام بمستوى المسؤوليات وما يقدمونه من جهود مضاعفة وتفاعل مميز مع المنصة بحس وطني يضمن سير الحصص الدراسية في مواعيدها، وتقديم المقررات الدراسية للطلاب وتجاوز أي تحديات قد تطرأ.

وشهدت بقية الأرقام والنسب نموًّا عاليًا يشكل قفزات نوعية عكست مستوى الدعم والمساندة التي تقدّمها الإدارة العامة للتعليم في المنطقة لدعم الرحلة التعليمية في المنطقة للطلاب وأولياء أمورهم؛ حيث وصلت نسبة دخول الطلاب والطالبات على المنصة 99%، وهي ذات النسبة التي سجلها قادة المدارس والقائدات لمتابعة سير الأداء بنسبة مئوية بلغت 99%، وحظيت بمتابعات إشرافية من قِبَل المشرفين والمشرفات ساندوا الأداء بنسبة 98% من عموم المشرفين والمشرفات.

المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أشاد بما حققته مدارس تعليم الباحة للبنين والبنات من نسب مميزة في الدخول لمنصة مدرستي، منوهًا بالدور الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات والمشرفون والمشرفات وقادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور والطلاب والطالبات الذي اتسم بالجدية العالية في الالتزام بعملية التعلم عن بُعد خلال هذه الفترة.

منصة مدرستي وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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