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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء
"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, ونشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساء، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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