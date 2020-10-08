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إدارة "وعظ الأقصر" تستأنف نشاط المقهى الثقافي لمواجهة الفكر المتشدد
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:38 صباحاً
دعم كبير لمشاركة السيناويات بمعرض تراثنا..والمشاركات فرصة لترويج منتجنا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:32 صباحاً
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:20 صباحاً
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:20 صباحاً
مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:04 صباحاً
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52 صباحاً
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:47 صباحاً
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مبروك كسبت جائزة.. حيلة شقيقين للنصب على المواطنين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 08 أكتوبر 2020 10:36 صباحاً
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