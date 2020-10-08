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"فيسبوك" يحذف أكثر من 120 ألف منشور متعلق بالانتخابات الأمريكية

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"فيسبوك" يحذف أكثر من 120 ألف منشور متعلق بالانتخابات الأمريكية "فيسبوك" يحذف أكثر من 120 ألف منشور متعلق بالانتخابات الأمريكية
بسبب "انتهاك سياسات التدخل في أصوات الناخبين" في الولايات المتحدة

أعلن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه حذف 120 ألف منشور بسبب "انتهاك سياسات التدخل في أصوات الناخبين" في الولايات المتحدة.

وقال الموقع يوم الأربعاء إنه سيحذف المنشورات التي تستخدم "لغة عسكرية"، أو تهدف لإرهاب الناخبين أو المسؤولين عن الاقتراع.

وأضاف الموقع أنه سيردّ على أي مرشح يعلن عن فوزه بالانتخابات قبل إعلان النتيجة رسميًّا، من خلال وضع شارات ووسوم توضّح وضع السباق الانتخابي.

ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 في 3 نوفمبر المقبل بين الرئيس الحالي دونالد والمرشح الديمقراطي جو بايدن.فيسبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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